IGA: Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share
今日IGA汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.26和高点10.30进行交易。
关注Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IGA股票今天的价格是多少？
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share股票今天的定价为10.26。它在10.26 - 10.30范围内交易，昨天的收盘价为10.27，交易量达到73。IGA的实时价格图表显示了这些更新。
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share股票是否支付股息？
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share目前的价值为10.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.95%和USD。实时查看图表以跟踪IGA走势。
如何购买IGA股票？
您可以以10.26的当前价格购买Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share股票。订单通常设置在10.26或10.56附近，而73和-0.39%显示市场活动。立即关注IGA的实时图表更新。
如何投资IGA股票？
投资Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share需要考虑年度范围9.22 - 10.30和当前价格10.26。许多人在以10.26或10.56下订单之前，会比较1.08%和。实时查看IGA价格图表，了解每日变化。
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share的最高价格是10.30。在9.22 - 10.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share的绩效。
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share股票的最低价格是多少？
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share（IGA）的最低价格为9.22。将其与当前的10.26和9.22 - 10.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IGA股票是什么时候拆分的？
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.27和3.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.27
- 开盘价
- 10.30
- 卖价
- 10.26
- 买价
- 10.56
- 最低价
- 10.26
- 最高价
- 10.30
- 交易量
- 73
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 1.08%
- 6个月变化
- 3.01%
- 年变化
- 3.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%