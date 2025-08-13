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IGA: Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share

10.26 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IGA汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.26和高点10.30进行交易。

关注Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IGA新闻

常见问题解答

IGA股票今天的价格是多少？

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share股票今天的定价为10.26。它在10.26 - 10.30范围内交易，昨天的收盘价为10.27，交易量达到73。IGA的实时价格图表显示了这些更新。

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share股票是否支付股息？

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share目前的价值为10.26。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.95%和USD。实时查看图表以跟踪IGA走势。

如何购买IGA股票？

您可以以10.26的当前价格购买Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share股票。订单通常设置在10.26或10.56附近，而73和-0.39%显示市场活动。立即关注IGA的实时图表更新。

如何投资IGA股票？

投资Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share需要考虑年度范围9.22 - 10.30和当前价格10.26。许多人在以10.26或10.56下订单之前，会比较1.08%和。实时查看IGA价格图表，了解每日变化。

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share的最高价格是10.30。在9.22 - 10.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share的绩效。

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share股票的最低价格是多少？

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share（IGA）的最低价格为9.22。将其与当前的10.26和9.22 - 10.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IGA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IGA股票是什么时候拆分的？

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Share历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.27和3.95%中可见。

日范围
10.26 10.30
年范围
9.22 10.30
前一天收盘价
10.27
开盘价
10.30
卖价
10.26
买价
10.56
最低价
10.26
最高价
10.30
交易量
73
日变化
-0.10%
月变化
1.08%
6个月变化
3.01%
年变化
3.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%