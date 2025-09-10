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IFN: India Fund Inc (The)

11.82 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IFN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.73, а максимальная — 11.87.

Следите за динамикой India Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IFN сегодня?

India Fund Inc (The) (IFN) сегодня оценивается на уровне 11.82. Инструмент торгуется в пределах 11.73 - 11.87, вчерашнее закрытие составило 11.82, а торговый объем достиг 150. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IFN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям India Fund Inc (The)?

India Fund Inc (The) в настоящее время оценивается в 11.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -21.36% и USD. Отслеживайте движения IFN на графике в реальном времени.

Как купить акции IFN?

Вы можете купить акции India Fund Inc (The) (IFN) по текущей цене 11.82. Ордера обычно размещаются около 11.82 или 12.12, тогда как 150 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IFN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IFN?

Инвестирование в India Fund Inc (The) предполагает учет годового диапазона 10.72 - 15.47 и текущей цены 11.82. Многие сравнивают 0.34% и -10.11% перед размещением ордеров на 11.82 или 12.12. Изучайте ежедневные изменения цены IFN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции India Fund Inc (The)?

Самая высокая цена India Fund Inc (The) (IFN) за последний год составила 15.47. Акции заметно колебались в пределах 10.72 - 15.47, сравнение с 11.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику India Fund Inc (The) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции India Fund Inc (The)?

Самая низкая цена India Fund Inc (The) (IFN) за год составила 10.72. Сравнение с текущими 11.82 и 10.72 - 15.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IFN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IFN?

В прошлом India Fund Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.82 и -21.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.73 11.87
Годовой диапазон
10.72 15.47
Предыдущее закрытие
11.82
Open
11.73
Bid
11.82
Ask
12.12
Low
11.73
High
11.87
Объем
150
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.34%
6-месячное изменение
-10.11%
Годовое изменение
-21.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%