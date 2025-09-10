- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IFN: India Fund Inc (The)
Курс IFN за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.73, а максимальная — 11.87.
Следите за динамикой India Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IFN
- Aberdeen India Fund Q1 2026 Commentary
- IFN: Rising Crude Pressures Equities While Currency Depreciation Drags On USD Returns
- The India Fund, Inc. Q4 2025 Commentary
- IFN: Indian Stock Market Correction Set To Continue As Headwinds Remain In 2026
- 3 Overlooked Sectors to Buy in 2026
- The India Fund, Inc. Q3 2025 Commentary (IFN)
- IFN: Still A Buy, But With Caveats (NYSE:IFN)
- TDF: Chinese Economy Has Some Headwinds, But This Fund Is Decent
- EMF CEF: Emerging Markets Are Back In Vogue And This Fund Is Outperforming
- The India Fund Q2 2025 Commentary (NYSE:IFN)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IFN сегодня?
India Fund Inc (The) (IFN) сегодня оценивается на уровне 11.82. Инструмент торгуется в пределах 11.73 - 11.87, вчерашнее закрытие составило 11.82, а торговый объем достиг 150. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IFN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям India Fund Inc (The)?
India Fund Inc (The) в настоящее время оценивается в 11.82. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -21.36% и USD. Отслеживайте движения IFN на графике в реальном времени.
Как купить акции IFN?
Вы можете купить акции India Fund Inc (The) (IFN) по текущей цене 11.82. Ордера обычно размещаются около 11.82 или 12.12, тогда как 150 и 0.77% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IFN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IFN?
Инвестирование в India Fund Inc (The) предполагает учет годового диапазона 10.72 - 15.47 и текущей цены 11.82. Многие сравнивают 0.34% и -10.11% перед размещением ордеров на 11.82 или 12.12. Изучайте ежедневные изменения цены IFN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции India Fund Inc (The)?
Самая высокая цена India Fund Inc (The) (IFN) за последний год составила 15.47. Акции заметно колебались в пределах 10.72 - 15.47, сравнение с 11.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику India Fund Inc (The) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции India Fund Inc (The)?
Самая низкая цена India Fund Inc (The) (IFN) за год составила 10.72. Сравнение с текущими 11.82 и 10.72 - 15.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IFN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IFN?
В прошлом India Fund Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.82 и -21.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.82
- Open
- 11.73
- Bid
- 11.82
- Ask
- 12.12
- Low
- 11.73
- High
- 11.87
- Объем
- 150
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.34%
- 6-месячное изменение
- -10.11%
- Годовое изменение
- -21.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%