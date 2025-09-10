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IFN: 印度基金

11.91 USD 0.09 (0.76%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IFN汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点11.82和高点11.93进行交易。

关注印度基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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IFN新闻

常见问题解答

IFN股票今天的价格是多少？

印度基金股票今天的定价为11.91。它在11.82 - 11.93范围内交易，昨天的收盘价为11.82，交易量达到354。IFN的实时价格图表显示了这些更新。

印度基金股票是否支付股息？

印度基金目前的价值为11.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.76%和USD。实时查看图表以跟踪IFN走势。

如何购买IFN股票？

您可以以11.91的当前价格购买印度基金股票。订单通常设置在11.91或12.21附近，而354和0.76%显示市场活动。立即关注IFN的实时图表更新。

如何投资IFN股票？

投资印度基金需要考虑年度范围10.72 - 15.47和当前价格11.91。许多人在以11.91或12.21下订单之前，会比较1.10%和。实时查看IFN价格图表，了解每日变化。

印度基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，印度基金的最高价格是15.47。在10.72 - 15.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪印度基金的绩效。

印度基金股票的最低价格是多少？

印度基金（IFN）的最低价格为10.72。将其与当前的11.91和10.72 - 15.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IFN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IFN股票是什么时候拆分的？

印度基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.82和-20.76%中可见。

日范围
11.82 11.93
年范围
10.72 15.47
前一天收盘价
11.82
开盘价
11.82
卖价
11.91
买价
12.21
最低价
11.82
最高价
11.93
交易量
354
日变化
0.76%
月变化
1.10%
6个月变化
-9.43%
年变化
-20.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%