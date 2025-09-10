IFN: 印度基金
今日IFN汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点11.82和高点11.93进行交易。
关注印度基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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IFN新闻
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常见问题解答
IFN股票今天的价格是多少？
印度基金股票今天的定价为11.91。它在11.82 - 11.93范围内交易，昨天的收盘价为11.82，交易量达到354。IFN的实时价格图表显示了这些更新。
印度基金股票是否支付股息？
印度基金目前的价值为11.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.76%和USD。实时查看图表以跟踪IFN走势。
如何购买IFN股票？
您可以以11.91的当前价格购买印度基金股票。订单通常设置在11.91或12.21附近，而354和0.76%显示市场活动。立即关注IFN的实时图表更新。
如何投资IFN股票？
投资印度基金需要考虑年度范围10.72 - 15.47和当前价格11.91。许多人在以11.91或12.21下订单之前，会比较1.10%和。实时查看IFN价格图表，了解每日变化。
印度基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，印度基金的最高价格是15.47。在10.72 - 15.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪印度基金的绩效。
印度基金股票的最低价格是多少？
印度基金（IFN）的最低价格为10.72。将其与当前的11.91和10.72 - 15.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IFN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IFN股票是什么时候拆分的？
印度基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.82和-20.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.82
- 开盘价
- 11.82
- 卖价
- 11.91
- 买价
- 12.21
- 最低价
- 11.82
- 最高价
- 11.93
- 交易量
- 354
- 日变化
- 0.76%
- 月变化
- 1.10%
- 6个月变化
- -9.43%
- 年变化
- -20.76%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%