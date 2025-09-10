IFN股票今天的价格是多少？ 印度基金股票今天的定价为11.91。它在11.82 - 11.93范围内交易，昨天的收盘价为11.82，交易量达到354。IFN的实时价格图表显示了这些更新。

印度基金股票是否支付股息？ 印度基金目前的价值为11.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.76%和USD。实时查看图表以跟踪IFN走势。

如何购买IFN股票？ 您可以以11.91的当前价格购买印度基金股票。订单通常设置在11.91或12.21附近，而354和0.76%显示市场活动。立即关注IFN的实时图表更新。

如何投资IFN股票？ 投资印度基金需要考虑年度范围10.72 - 15.47和当前价格11.91。许多人在以11.91或12.21下订单之前，会比较1.10%和。实时查看IFN价格图表，了解每日变化。

印度基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，印度基金的最高价格是15.47。在10.72 - 15.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪印度基金的绩效。

印度基金股票的最低价格是多少？ 印度基金（IFN）的最低价格为10.72。将其与当前的11.91和10.72 - 15.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IFN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。