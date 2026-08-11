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IFLR: Innovator International Developed Managed Floor ETF
Курс IFLR за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.41, а максимальная — 54.49.
Следите за динамикой Innovator International Developed Managed Floor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IFLR сегодня?
Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) сегодня оценивается на уровне 54.41. Инструмент торгуется в пределах 54.41 - 54.49, вчерашнее закрытие составило 54.60, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IFLR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator International Developed Managed Floor ETF?
Innovator International Developed Managed Floor ETF в настоящее время оценивается в 54.41. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.15% и USD. Отслеживайте движения IFLR на графике в реальном времени.
Как купить акции IFLR?
Вы можете купить акции Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) по текущей цене 54.41. Ордера обычно размещаются около 54.41 или 54.71, тогда как 5 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IFLR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IFLR?
Инвестирование в Innovator International Developed Managed Floor ETF предполагает учет годового диапазона 48.47 - 55.22 и текущей цены 54.41. Многие сравнивают 1.36% и 2.18% перед размещением ордеров на 54.41 или 54.71. Изучайте ежедневные изменения цены IFLR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator International Developed Managed Floor ETF?
Самая высокая цена Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) за последний год составила 55.22. Акции заметно колебались в пределах 48.47 - 55.22, сравнение с 54.60 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator International Developed Managed Floor ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator International Developed Managed Floor ETF?
Самая низкая цена Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR) за год составила 48.47. Сравнение с текущими 54.41 и 48.47 - 55.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IFLR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IFLR?
В прошлом Innovator International Developed Managed Floor ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 54.60 и 11.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 54.60
- Open
- 54.43
- Bid
- 54.41
- Ask
- 54.71
- Low
- 54.41
- High
- 54.49
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 1.36%
- 6-месячное изменение
- 2.18%
- Годовое изменение
- 11.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%