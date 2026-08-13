IFLR: Innovator International Developed Managed Floor ETF
今日IFLR汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点54.43和高点54.57进行交易。
关注Innovator International Developed Managed Floor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
IFLR股票今天的价格是多少？
Innovator International Developed Managed Floor ETF股票今天的定价为54.46。它在54.43 - 54.57范围内交易，昨天的收盘价为54.41，交易量达到11。IFLR的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator International Developed Managed Floor ETF股票是否支付股息？
Innovator International Developed Managed Floor ETF目前的价值为54.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.26%和USD。实时查看图表以跟踪IFLR走势。
如何购买IFLR股票？
您可以以54.46的当前价格购买Innovator International Developed Managed Floor ETF股票。订单通常设置在54.46或54.76附近，而11和-0.20%显示市场活动。立即关注IFLR的实时图表更新。
如何投资IFLR股票？
投资Innovator International Developed Managed Floor ETF需要考虑年度范围48.47 - 55.22和当前价格54.46。许多人在以54.46或54.76下订单之前，会比较1.45%和。实时查看IFLR价格图表，了解每日变化。
Innovator International Developed Managed Floor ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator International Developed Managed Floor ETF的最高价格是55.22。在48.47 - 55.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator International Developed Managed Floor ETF的绩效。
Innovator International Developed Managed Floor ETF股票的最低价格是多少？
Innovator International Developed Managed Floor ETF（IFLR）的最低价格为48.47。将其与当前的54.46和48.47 - 55.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IFLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IFLR股票是什么时候拆分的？
Innovator International Developed Managed Floor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.41和11.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.41
- 开盘价
- 54.57
- 卖价
- 54.46
- 买价
- 54.76
- 最低价
- 54.43
- 最高价
- 54.57
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 1.45%
- 6个月变化
- 2.27%
- 年变化
- 11.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%