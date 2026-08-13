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IFLR: Innovator International Developed Managed Floor ETF

54.46 USD 0.05 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IFLR汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点54.43和高点54.57进行交易。

关注Innovator International Developed Managed Floor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IFLR股票今天的价格是多少？

Innovator International Developed Managed Floor ETF股票今天的定价为54.46。它在54.43 - 54.57范围内交易，昨天的收盘价为54.41，交易量达到11。IFLR的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator International Developed Managed Floor ETF股票是否支付股息？

Innovator International Developed Managed Floor ETF目前的价值为54.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.26%和USD。实时查看图表以跟踪IFLR走势。

如何购买IFLR股票？

您可以以54.46的当前价格购买Innovator International Developed Managed Floor ETF股票。订单通常设置在54.46或54.76附近，而11和-0.20%显示市场活动。立即关注IFLR的实时图表更新。

如何投资IFLR股票？

投资Innovator International Developed Managed Floor ETF需要考虑年度范围48.47 - 55.22和当前价格54.46。许多人在以54.46或54.76下订单之前，会比较1.45%和。实时查看IFLR价格图表，了解每日变化。

Innovator International Developed Managed Floor ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator International Developed Managed Floor ETF的最高价格是55.22。在48.47 - 55.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator International Developed Managed Floor ETF的绩效。

Innovator International Developed Managed Floor ETF股票的最低价格是多少？

Innovator International Developed Managed Floor ETF（IFLR）的最低价格为48.47。将其与当前的54.46和48.47 - 55.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IFLR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IFLR股票是什么时候拆分的？

Innovator International Developed Managed Floor ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.41和11.26%中可见。

日范围
54.43 54.57
年范围
48.47 55.22
前一天收盘价
54.41
开盘价
54.57
卖价
54.46
买价
54.76
最低价
54.43
最高价
54.57
交易量
11
日变化
0.09%
月变化
1.45%
6个月变化
2.27%
年变化
11.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%