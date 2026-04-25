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IFGL: iShares International Developed Real Estate ETF

22.84 USD 0.21 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IFGL за сегодня изменился на -0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.78, а максимальная — 22.91.

Следите за динамикой iShares International Developed Real Estate ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IFGL сегодня?

iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) сегодня оценивается на уровне 22.84. Инструмент торгуется в пределах 22.78 - 22.91, вчерашнее закрытие составило 23.05, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IFGL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Developed Real Estate ETF?

iShares International Developed Real Estate ETF в настоящее время оценивается в 22.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.40% и USD. Отслеживайте движения IFGL на графике в реальном времени.

Как купить акции IFGL?

Вы можете купить акции iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) по текущей цене 22.84. Ордера обычно размещаются около 22.84 или 23.14, тогда как 17 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IFGL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IFGL?

Инвестирование в iShares International Developed Real Estate ETF предполагает учет годового диапазона 21.67 - 25.59 и текущей цены 22.84. Многие сравнивают -0.83% и -8.90% перед размещением ордеров на 22.84 или 23.14. Изучайте ежедневные изменения цены IFGL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares International Developed Real Estate ETF?

Самая высокая цена iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) за последний год составила 25.59. Акции заметно колебались в пределах 21.67 - 25.59, сравнение с 23.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Developed Real Estate ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares International Developed Real Estate ETF?

Самая низкая цена iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) за год составила 21.67. Сравнение с текущими 22.84 и 21.67 - 25.59 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IFGL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IFGL?

В прошлом iShares International Developed Real Estate ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.05 и 0.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.78 22.91
Годовой диапазон
21.67 25.59
Предыдущее закрытие
23.05
Open
22.85
Bid
22.84
Ask
23.14
Low
22.78
High
22.91
Объем
17
Дневное изменение
-0.91%
Месячное изменение
-0.83%
6-месячное изменение
-8.90%
Годовое изменение
0.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%