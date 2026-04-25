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IFGL: iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF

22.85 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IFGL汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点22.38和高点22.93进行交易。

关注iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • W1
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IFGL新闻

常见问题解答

IFGL股票今天的价格是多少？

iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF股票今天的定价为22.85。它在22.38 - 22.93范围内交易，昨天的收盘价为22.84，交易量达到18。IFGL的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF股票是否支付股息？

iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF目前的价值为22.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.44%和USD。实时查看图表以跟踪IFGL走势。

如何购买IFGL股票？

您可以以22.85的当前价格购买iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF股票。订单通常设置在22.85或23.15附近，而18和-0.35%显示市场活动。立即关注IFGL的实时图表更新。

如何投资IFGL股票？

投资iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF需要考虑年度范围21.67 - 25.59和当前价格22.85。许多人在以22.85或23.15下订单之前，会比较-0.78%和。实时查看IFGL价格图表，了解每日变化。

iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF的最高价格是25.59。在21.67 - 25.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF的绩效。

iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF（IFGL）的最低价格为21.67。将其与当前的22.85和21.67 - 25.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IFGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IFGL股票是什么时候拆分的？

iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.84和0.44%中可见。

日范围
22.38 22.93
年范围
21.67 25.59
前一天收盘价
22.84
开盘价
22.93
卖价
22.85
买价
23.15
最低价
22.38
最高价
22.93
交易量
18
日变化
0.04%
月变化
-0.78%
6个月变化
-8.86%
年变化
0.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%