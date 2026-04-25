IFGL: iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF
今日IFGL汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点22.38和高点22.93进行交易。
关注iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
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常见问题解答
IFGL股票今天的价格是多少？
iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF股票今天的定价为22.85。它在22.38 - 22.93范围内交易，昨天的收盘价为22.84，交易量达到18。IFGL的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF股票是否支付股息？
iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF目前的价值为22.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.44%和USD。实时查看图表以跟踪IFGL走势。
如何购买IFGL股票？
您可以以22.85的当前价格购买iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF股票。订单通常设置在22.85或23.15附近，而18和-0.35%显示市场活动。立即关注IFGL的实时图表更新。
如何投资IFGL股票？
投资iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF需要考虑年度范围21.67 - 25.59和当前价格22.85。许多人在以22.85或23.15下订单之前，会比较-0.78%和。实时查看IFGL价格图表，了解每日变化。
iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF的最高价格是25.59。在21.67 - 25.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF的绩效。
iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF（IFGL）的最低价格为21.67。将其与当前的22.85和21.67 - 25.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IFGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IFGL股票是什么时候拆分的？
iShares 国际发达地区房地产-除美国 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.84和0.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.84
- 开盘价
- 22.93
- 卖价
- 22.85
- 买价
- 23.15
- 最低价
- 22.38
- 最高价
- 22.93
- 交易量
- 18
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- -0.78%
- 6个月变化
- -8.86%
- 年变化
- 0.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%