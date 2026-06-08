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IEZ: iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
Курс IEZ за сегодня изменился на 5.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.52, а максимальная — 29.62.
Следите за динамикой iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IEZ сегодня?
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) сегодня оценивается на уровне 29.59. Инструмент торгуется в пределах 28.52 - 29.62, вчерашнее закрытие составило 28.09, а торговый объем достиг 232. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF в настоящее время оценивается в 29.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 56.23% и USD. Отслеживайте движения IEZ на графике в реальном времени.
Как купить акции IEZ?
Вы можете купить акции iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) по текущей цене 29.59. Ордера обычно размещаются около 29.59 или 29.89, тогда как 232 и 3.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IEZ?
Инвестирование в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF предполагает учет годового диапазона 17.87 - 32.87 и текущей цены 29.59. Многие сравнивают 8.83% и 0.07% перед размещением ордеров на 29.59 или 29.89. Изучайте ежедневные изменения цены IEZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?
Самая высокая цена iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) за последний год составила 32.87. Акции заметно колебались в пределах 17.87 - 32.87, сравнение с 28.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?
Самая низкая цена iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) за год составила 17.87. Сравнение с текущими 29.59 и 17.87 - 32.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IEZ?
В прошлом iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.09 и 56.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.09
- Open
- 28.52
- Bid
- 29.59
- Ask
- 29.89
- Low
- 28.52
- High
- 29.62
- Объем
- 232
- Дневное изменение
- 5.34%
- Месячное изменение
- 8.83%
- 6-месячное изменение
- 0.07%
- Годовое изменение
- 56.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%