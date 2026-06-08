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IEZ: iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

29.59 USD 1.50 (5.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IEZ за сегодня изменился на 5.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.52, а максимальная — 29.62.

Следите за динамикой iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IEZ сегодня?

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) сегодня оценивается на уровне 29.59. Инструмент торгуется в пределах 28.52 - 29.62, вчерашнее закрытие составило 28.09, а торговый объем достиг 232. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF в настоящее время оценивается в 29.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 56.23% и USD. Отслеживайте движения IEZ на графике в реальном времени.

Как купить акции IEZ?

Вы можете купить акции iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) по текущей цене 29.59. Ордера обычно размещаются около 29.59 или 29.89, тогда как 232 и 3.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IEZ?

Инвестирование в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF предполагает учет годового диапазона 17.87 - 32.87 и текущей цены 29.59. Многие сравнивают 8.83% и 0.07% перед размещением ордеров на 29.59 или 29.89. Изучайте ежедневные изменения цены IEZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) за последний год составила 32.87. Акции заметно колебались в пределах 17.87 - 32.87, сравнение с 28.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?

Самая низкая цена iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) за год составила 17.87. Сравнение с текущими 29.59 и 17.87 - 32.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IEZ?

В прошлом iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.09 и 56.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.52 29.62
Годовой диапазон
17.87 32.87
Предыдущее закрытие
28.09
Open
28.52
Bid
29.59
Ask
29.89
Low
28.52
High
29.62
Объем
232
Дневное изменение
5.34%
Месячное изменение
8.83%
6-месячное изменение
0.07%
Годовое изменение
56.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%