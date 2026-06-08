iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) сегодня оценивается на уровне 29.59. Инструмент торгуется в пределах 28.52 - 29.62, вчерашнее закрытие составило 28.09, а торговый объем достиг 232. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEZ в реальном времени.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF в настоящее время оценивается в 29.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 56.23% и USD. Отслеживайте движения IEZ на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) по текущей цене 29.59. Ордера обычно размещаются около 29.59 или 29.89, тогда как 232 и 3.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEZ на графике в реальном времени.

Инвестирование в iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF предполагает учет годового диапазона 17.87 - 32.87 и текущей цены 29.59. Многие сравнивают 8.83% и 0.07% перед размещением ордеров на 29.59 или 29.89. Изучайте ежедневные изменения цены IEZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF?

Самая высокая цена iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) за последний год составила 32.87. Акции заметно колебались в пределах 17.87 - 32.87, сравнение с 28.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF на графике в реальном времени.