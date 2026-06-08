IEZ: iShares 美国石油设备与服务 ETF
今日IEZ汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点29.66和高点29.94进行交易。
关注iShares 美国石油设备与服务 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IEZ股票今天的价格是多少？
iShares 美国石油设备与服务 ETF股票今天的定价为29.90。它在29.66 - 29.94范围内交易，昨天的收盘价为29.59，交易量达到204。IEZ的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 美国石油设备与服务 ETF股票是否支付股息？
iShares 美国石油设备与服务 ETF目前的价值为29.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注57.87%和USD。实时查看图表以跟踪IEZ走势。
如何购买IEZ股票？
您可以以29.90的当前价格购买iShares 美国石油设备与服务 ETF股票。订单通常设置在29.90或30.20附近，而204和0.54%显示市场活动。立即关注IEZ的实时图表更新。
如何投资IEZ股票？
投资iShares 美国石油设备与服务 ETF需要考虑年度范围17.87 - 32.87和当前价格29.90。许多人在以29.90或30.20下订单之前，会比较9.97%和。实时查看IEZ价格图表，了解每日变化。
iShares 美国石油设备与服务 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 美国石油设备与服务 ETF的最高价格是32.87。在17.87 - 32.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 美国石油设备与服务 ETF的绩效。
iShares 美国石油设备与服务 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 美国石油设备与服务 ETF（IEZ）的最低价格为17.87。将其与当前的29.90和17.87 - 32.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IEZ股票是什么时候拆分的？
iShares 美国石油设备与服务 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.59和57.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.59
- 开盘价
- 29.74
- 卖价
- 29.90
- 买价
- 30.20
- 最低价
- 29.66
- 最高价
- 29.94
- 交易量
- 204
- 日变化
- 1.05%
- 月变化
- 9.97%
- 6个月变化
- 1.12%
- 年变化
- 57.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%