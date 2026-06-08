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IEZ: iShares 美国石油设备与服务 ETF

29.90 USD 0.31 (1.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IEZ汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点29.66和高点29.94进行交易。

关注iShares 美国石油设备与服务 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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IEZ新闻

常见问题解答

IEZ股票今天的价格是多少？

iShares 美国石油设备与服务 ETF股票今天的定价为29.90。它在29.66 - 29.94范围内交易，昨天的收盘价为29.59，交易量达到204。IEZ的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 美国石油设备与服务 ETF股票是否支付股息？

iShares 美国石油设备与服务 ETF目前的价值为29.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注57.87%和USD。实时查看图表以跟踪IEZ走势。

如何购买IEZ股票？

您可以以29.90的当前价格购买iShares 美国石油设备与服务 ETF股票。订单通常设置在29.90或30.20附近，而204和0.54%显示市场活动。立即关注IEZ的实时图表更新。

如何投资IEZ股票？

投资iShares 美国石油设备与服务 ETF需要考虑年度范围17.87 - 32.87和当前价格29.90。许多人在以29.90或30.20下订单之前，会比较9.97%和。实时查看IEZ价格图表，了解每日变化。

iShares 美国石油设备与服务 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 美国石油设备与服务 ETF的最高价格是32.87。在17.87 - 32.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 美国石油设备与服务 ETF的绩效。

iShares 美国石油设备与服务 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 美国石油设备与服务 ETF（IEZ）的最低价格为17.87。将其与当前的29.90和17.87 - 32.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IEZ股票是什么时候拆分的？

iShares 美国石油设备与服务 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.59和57.87%中可见。

日范围
29.66 29.94
年范围
17.87 32.87
前一天收盘价
29.59
开盘价
29.74
卖价
29.90
买价
30.20
最低价
29.66
最高价
29.94
交易量
204
日变化
1.05%
月变化
9.97%
6个月变化
1.12%
年变化
57.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%