- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IEUS: iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
Курс IEUS за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.16, а максимальная — 73.44.
Следите за динамикой iShares MSCI Europe Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IEUS
- World Markets Watchlist: August 10, 2026
- CIO Weekly: Earnings Growth Moves Beyond The U.S.
- Rates Spark: Geopolitics In Focus Ahead Of U.S. CPI
- Global PMI Shows Inflation Rates Remaining Elevated Amid Rising Demand For Services
- Weekly Commentary: Bessent's Gambit
- Manufacturing Growth Returns To ASEAN Region As U.S. Factories Report Slowdown
- Rates Spark: Rates Are Seeking New Levels To Settle
- Eurozone Inflation Rises Only Modestly In July
- Rates Spark: Recalibrating Rate Assumptions
- Eurozone Economy Motors On Despite Middle East War
- Rates Spark: A Fed Hike Could Shake Sentiment
- Escalating Middle East Tensions Shift The Balance Of Risk
- Rates Spark: Either Way, The Fed Will Surprise
- Eurozone Flash PMI Signals Renewed Growth In July As Price Pressures Cool
- Flash PMIs Signal Faster Growth Across Developed Economies, Price Concerns Cloud Outlook
- Weekly Commentary: Bond Yield Breakout
- The ECB's Energy Shock Dilemma
- Eurozone PMI: Stronger Data, Growing Doubts
- Rates Spark: Oil Drives Rates More Than ECB Speak
- Lagarde's Comments At The Press Conference Clearly Point To September Rate Hike
- ECB Keeps Interest Rates On Hold, Avoids Rattling Markets
- Rates Spark: ECB Ready To Hike, Just Not Today
- Flash PMI Surveys To Help Assess Ongoing War Impact
- July ECB Cheat Sheet: No Lull In Sight
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IEUS сегодня?
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) сегодня оценивается на уровне 73.16. Инструмент торгуется в пределах 73.16 - 73.44, вчерашнее закрытие составило 73.81, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 73.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.40% и USD. Отслеживайте движения IEUS на графике в реальном времени.
Как купить акции IEUS?
Вы можете купить акции iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) по текущей цене 73.16. Ордера обычно размещаются около 73.16 или 73.46, тогда как 7 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IEUS?
Инвестирование в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 63.55 - 74.32 и текущей цены 73.16. Многие сравнивают 1.02% и 2.26% перед размещением ордеров на 73.16 или 73.46. Изучайте ежедневные изменения цены IEUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?
Самая высокая цена iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) за последний год составила 74.32. Акции заметно колебались в пределах 63.55 - 74.32, сравнение с 73.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Europe Small-Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?
Самая низкая цена iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) за год составила 63.55. Сравнение с текущими 73.16 и 63.55 - 74.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IEUS?
В прошлом iShares MSCI Europe Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.81 и 12.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 73.81
- Open
- 73.43
- Bid
- 73.16
- Ask
- 73.46
- Low
- 73.16
- High
- 73.44
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 2.26%
- Годовое изменение
- 12.40%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%