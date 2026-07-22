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IEUS: iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

73.16 USD 0.65 (0.88%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IEUS за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.16, а максимальная — 73.44.

Следите за динамикой iShares MSCI Europe Small-Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IEUS сегодня?

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) сегодня оценивается на уровне 73.16. Инструмент торгуется в пределах 73.16 - 73.44, вчерашнее закрытие составило 73.81, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF в настоящее время оценивается в 73.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.40% и USD. Отслеживайте движения IEUS на графике в реальном времени.

Как купить акции IEUS?

Вы можете купить акции iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) по текущей цене 73.16. Ордера обычно размещаются около 73.16 или 73.46, тогда как 7 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IEUS?

Инвестирование в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF предполагает учет годового диапазона 63.55 - 74.32 и текущей цены 73.16. Многие сравнивают 1.02% и 2.26% перед размещением ордеров на 73.16 или 73.46. Изучайте ежедневные изменения цены IEUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?

Самая высокая цена iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) за последний год составила 74.32. Акции заметно колебались в пределах 63.55 - 74.32, сравнение с 73.81 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares MSCI Europe Small-Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares MSCI Europe Small-Cap ETF?

Самая низкая цена iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) за год составила 63.55. Сравнение с текущими 73.16 и 63.55 - 74.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IEUS?

В прошлом iShares MSCI Europe Small-Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 73.81 и 12.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
73.16 73.44
Годовой диапазон
63.55 74.32
Предыдущее закрытие
73.81
Open
73.43
Bid
73.16
Ask
73.46
Low
73.16
High
73.44
Объем
7
Дневное изменение
-0.88%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
2.26%
Годовое изменение
12.40%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%