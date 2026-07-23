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IEUS: iShares MSCI欧洲小市值 ETF

73.06 USD 0.10 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IEUS汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点73.06和高点73.52进行交易。

关注iShares MSCI欧洲小市值 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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IEUS新闻

常见问题解答

IEUS股票今天的价格是多少？

iShares MSCI欧洲小市值 ETF股票今天的定价为73.06。它在73.06 - 73.52范围内交易，昨天的收盘价为73.16，交易量达到12。IEUS的实时价格图表显示了这些更新。

iShares MSCI欧洲小市值 ETF股票是否支付股息？

iShares MSCI欧洲小市值 ETF目前的价值为73.06。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.24%和USD。实时查看图表以跟踪IEUS走势。

如何购买IEUS股票？

您可以以73.06的当前价格购买iShares MSCI欧洲小市值 ETF股票。订单通常设置在73.06或73.36附近，而12和-0.63%显示市场活动。立即关注IEUS的实时图表更新。

如何投资IEUS股票？

投资iShares MSCI欧洲小市值 ETF需要考虑年度范围63.55 - 74.32和当前价格73.06。许多人在以73.06或73.36下订单之前，会比较0.88%和。实时查看IEUS价格图表，了解每日变化。

iShares MSCI欧洲小市值 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares MSCI欧洲小市值 ETF的最高价格是74.32。在63.55 - 74.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares MSCI欧洲小市值 ETF的绩效。

iShares MSCI欧洲小市值 ETF股票的最低价格是多少？

iShares MSCI欧洲小市值 ETF（IEUS）的最低价格为63.55。将其与当前的73.06和63.55 - 74.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IEUS股票是什么时候拆分的？

iShares MSCI欧洲小市值 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、73.16和12.24%中可见。

日范围
73.06 73.52
年范围
63.55 74.32
前一天收盘价
73.16
开盘价
73.52
卖价
73.06
买价
73.36
最低价
73.06
最高价
73.52
交易量
12
日变化
-0.14%
月变化
0.88%
6个月变化
2.12%
年变化
12.24%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%