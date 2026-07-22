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IEUR: iShares Core MSCI Europe ETF

78.10 USD 0.26 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IEUR за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.90, а максимальная — 78.27.

Следите за динамикой iShares Core MSCI Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IEUR сегодня?

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) сегодня оценивается на уровне 78.10. Инструмент торгуется в пределах 77.90 - 78.27, вчерашнее закрытие составило 78.36, а торговый объем достиг 869. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEUR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core MSCI Europe ETF?

iShares Core MSCI Europe ETF в настоящее время оценивается в 78.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.22% и USD. Отслеживайте движения IEUR на графике в реальном времени.

Как купить акции IEUR?

Вы можете купить акции iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) по текущей цене 78.10. Ордера обычно размещаются около 78.10 или 78.40, тогда как 869 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEUR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IEUR?

Инвестирование в iShares Core MSCI Europe ETF предполагает учет годового диапазона 65.51 - 78.54 и текущей цены 78.10. Многие сравнивают 1.63% и 4.61% перед размещением ордеров на 78.10 или 78.40. Изучайте ежедневные изменения цены IEUR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Core MSCI Europe ETF?

Самая высокая цена iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) за последний год составила 78.54. Акции заметно колебались в пределах 65.51 - 78.54, сравнение с 78.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core MSCI Europe ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Core MSCI Europe ETF?

Самая низкая цена iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) за год составила 65.51. Сравнение с текущими 78.10 и 65.51 - 78.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEUR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IEUR?

В прошлом iShares Core MSCI Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.36 и 19.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
77.90 78.27
Годовой диапазон
65.51 78.54
Предыдущее закрытие
78.36
Open
77.90
Bid
78.10
Ask
78.40
Low
77.90
High
78.27
Объем
869
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
1.63%
6-месячное изменение
4.61%
Годовое изменение
19.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%