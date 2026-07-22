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IEUR: iShares Core MSCI Europe ETF
Курс IEUR за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.90, а максимальная — 78.27.
Следите за динамикой iShares Core MSCI Europe ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IEUR сегодня?
iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) сегодня оценивается на уровне 78.10. Инструмент торгуется в пределах 77.90 - 78.27, вчерашнее закрытие составило 78.36, а торговый объем достиг 869. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IEUR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core MSCI Europe ETF?
iShares Core MSCI Europe ETF в настоящее время оценивается в 78.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 19.22% и USD. Отслеживайте движения IEUR на графике в реальном времени.
Как купить акции IEUR?
Вы можете купить акции iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) по текущей цене 78.10. Ордера обычно размещаются около 78.10 или 78.40, тогда как 869 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IEUR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IEUR?
Инвестирование в iShares Core MSCI Europe ETF предполагает учет годового диапазона 65.51 - 78.54 и текущей цены 78.10. Многие сравнивают 1.63% и 4.61% перед размещением ордеров на 78.10 или 78.40. Изучайте ежедневные изменения цены IEUR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core MSCI Europe ETF?
Самая высокая цена iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) за последний год составила 78.54. Акции заметно колебались в пределах 65.51 - 78.54, сравнение с 78.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core MSCI Europe ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core MSCI Europe ETF?
Самая низкая цена iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) за год составила 65.51. Сравнение с текущими 78.10 и 65.51 - 78.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IEUR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IEUR?
В прошлом iShares Core MSCI Europe ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 78.36 и 19.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 78.36
- Open
- 77.90
- Bid
- 78.10
- Ask
- 78.40
- Low
- 77.90
- High
- 78.27
- Объем
- 869
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- 1.63%
- 6-месячное изменение
- 4.61%
- Годовое изменение
- 19.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%