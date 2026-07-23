IEUR: iShares Core MSCI Europe ETF
今日IEUR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点77.94和高点78.52进行交易。
关注iShares Core MSCI Europe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IEUR股票今天的价格是多少？
iShares Core MSCI Europe ETF股票今天的定价为78.10。它在77.94 - 78.52范围内交易，昨天的收盘价为78.10，交易量达到1201。IEUR的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Core MSCI Europe ETF股票是否支付股息？
iShares Core MSCI Europe ETF目前的价值为78.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.22%和USD。实时查看图表以跟踪IEUR走势。
如何购买IEUR股票？
您可以以78.10的当前价格购买iShares Core MSCI Europe ETF股票。订单通常设置在78.10或78.40附近，而1201和-0.15%显示市场活动。立即关注IEUR的实时图表更新。
如何投资IEUR股票？
投资iShares Core MSCI Europe ETF需要考虑年度范围65.51 - 78.54和当前价格78.10。许多人在以78.10或78.40下订单之前，会比较1.63%和。实时查看IEUR价格图表，了解每日变化。
iShares Core MSCI Europe ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Core MSCI Europe ETF的最高价格是78.54。在65.51 - 78.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core MSCI Europe ETF的绩效。
iShares Core MSCI Europe ETF股票的最低价格是多少？
iShares Core MSCI Europe ETF（IEUR）的最低价格为65.51。将其与当前的78.10和65.51 - 78.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEUR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IEUR股票是什么时候拆分的？
iShares Core MSCI Europe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.10和19.22%中可见。
- 前一天收盘价
- 78.10
- 开盘价
- 78.22
- 卖价
- 78.10
- 买价
- 78.40
- 最低价
- 77.94
- 最高价
- 78.52
- 交易量
- 1.201 K
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 1.63%
- 6个月变化
- 4.61%
- 年变化
- 19.22%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%