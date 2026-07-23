报价部分
货币 / IEUR
回到股票

IEUR: iShares Core MSCI Europe ETF

78.10 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IEUR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点77.94和高点78.52进行交易。

关注iShares Core MSCI Europe ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IEUR新闻

常见问题解答

IEUR股票今天的价格是多少？

iShares Core MSCI Europe ETF股票今天的定价为78.10。它在77.94 - 78.52范围内交易，昨天的收盘价为78.10，交易量达到1201。IEUR的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core MSCI Europe ETF股票是否支付股息？

iShares Core MSCI Europe ETF目前的价值为78.10。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.22%和USD。实时查看图表以跟踪IEUR走势。

如何购买IEUR股票？

您可以以78.10的当前价格购买iShares Core MSCI Europe ETF股票。订单通常设置在78.10或78.40附近，而1201和-0.15%显示市场活动。立即关注IEUR的实时图表更新。

如何投资IEUR股票？

投资iShares Core MSCI Europe ETF需要考虑年度范围65.51 - 78.54和当前价格78.10。许多人在以78.10或78.40下订单之前，会比较1.63%和。实时查看IEUR价格图表，了解每日变化。

iShares Core MSCI Europe ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Core MSCI Europe ETF的最高价格是78.54。在65.51 - 78.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core MSCI Europe ETF的绩效。

iShares Core MSCI Europe ETF股票的最低价格是多少？

iShares Core MSCI Europe ETF（IEUR）的最低价格为65.51。将其与当前的78.10和65.51 - 78.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IEUR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IEUR股票是什么时候拆分的？

iShares Core MSCI Europe ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、78.10和19.22%中可见。

日范围
77.94 78.52
年范围
65.51 78.54
前一天收盘价
78.10
开盘价
78.22
卖价
78.10
买价
78.40
最低价
77.94
最高价
78.52
交易量
1.201 K
日变化
0.00%
月变化
1.63%
6个月变化
4.61%
年变化
19.22%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%