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IDX: VanEck Indonesia Index ETF

11.36 USD 0.13 (1.13%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IDX за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.32, а максимальная — 11.36.

Следите за динамикой VanEck Indonesia Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IDX сегодня?

VanEck Indonesia Index ETF (IDX) сегодня оценивается на уровне 11.36. Инструмент торгуется в пределах 11.32 - 11.36, вчерашнее закрытие составило 11.49, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Indonesia Index ETF?

VanEck Indonesia Index ETF в настоящее время оценивается в 11.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.96% и USD. Отслеживайте движения IDX на графике в реальном времени.

Как купить акции IDX?

Вы можете купить акции VanEck Indonesia Index ETF (IDX) по текущей цене 11.36. Ордера обычно размещаются около 11.36 или 11.66, тогда как 27 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IDX?

Инвестирование в VanEck Indonesia Index ETF предполагает учет годового диапазона 9.51 - 17.42 и текущей цены 11.36. Многие сравнивают 4.22% и -26.04% перед размещением ордеров на 11.36 или 11.66. Изучайте ежедневные изменения цены IDX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Indonesia Index ETF?

Самая высокая цена VanEck Indonesia Index ETF (IDX) за последний год составила 17.42. Акции заметно колебались в пределах 9.51 - 17.42, сравнение с 11.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Indonesia Index ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Indonesia Index ETF?

Самая низкая цена VanEck Indonesia Index ETF (IDX) за год составила 9.51. Сравнение с текущими 11.36 и 9.51 - 17.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IDX?

В прошлом VanEck Indonesia Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.49 и -27.96% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.32 11.36
Годовой диапазон
9.51 17.42
Предыдущее закрытие
11.49
Open
11.33
Bid
11.36
Ask
11.66
Low
11.32
High
11.36
Объем
27
Дневное изменение
-1.13%
Месячное изменение
4.22%
6-месячное изменение
-26.04%
Годовое изменение
-27.96%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%