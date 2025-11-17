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IDX: VanEck Indonesia Index ETF
Курс IDX за сегодня изменился на -1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.32, а максимальная — 11.36.
Следите за динамикой VanEck Indonesia Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IDX сегодня?
VanEck Indonesia Index ETF (IDX) сегодня оценивается на уровне 11.36. Инструмент торгуется в пределах 11.32 - 11.36, вчерашнее закрытие составило 11.49, а торговый объем достиг 27. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Indonesia Index ETF?
VanEck Indonesia Index ETF в настоящее время оценивается в 11.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -27.96% и USD. Отслеживайте движения IDX на графике в реальном времени.
Как купить акции IDX?
Вы можете купить акции VanEck Indonesia Index ETF (IDX) по текущей цене 11.36. Ордера обычно размещаются около 11.36 или 11.66, тогда как 27 и 0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IDX?
Инвестирование в VanEck Indonesia Index ETF предполагает учет годового диапазона 9.51 - 17.42 и текущей цены 11.36. Многие сравнивают 4.22% и -26.04% перед размещением ордеров на 11.36 или 11.66. Изучайте ежедневные изменения цены IDX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Indonesia Index ETF?
Самая высокая цена VanEck Indonesia Index ETF (IDX) за последний год составила 17.42. Акции заметно колебались в пределах 9.51 - 17.42, сравнение с 11.49 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Indonesia Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Indonesia Index ETF?
Самая низкая цена VanEck Indonesia Index ETF (IDX) за год составила 9.51. Сравнение с текущими 11.36 и 9.51 - 17.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IDX?
В прошлом VanEck Indonesia Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 11.49 и -27.96% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 11.49
- Open
- 11.33
- Bid
- 11.36
- Ask
- 11.66
- Low
- 11.32
- High
- 11.36
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- -1.13%
- Месячное изменение
- 4.22%
- 6-месячное изменение
- -26.04%
- Годовое изменение
- -27.96%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%