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IDX: 印度尼西亚ETF-Market Vectors

11.15 USD 0.21 (1.85%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDX汇率已更改-1.85%。当日，交易品种以低点11.12和高点11.24进行交易。

关注印度尼西亚ETF-Market Vectors动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDX新闻

常见问题解答

IDX股票今天的价格是多少？

印度尼西亚ETF-Market Vectors股票今天的定价为11.15。它在11.12 - 11.24范围内交易，昨天的收盘价为11.36，交易量达到68。IDX的实时价格图表显示了这些更新。

印度尼西亚ETF-Market Vectors股票是否支付股息？

印度尼西亚ETF-Market Vectors目前的价值为11.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.30%和USD。实时查看图表以跟踪IDX走势。

如何购买IDX股票？

您可以以11.15的当前价格购买印度尼西亚ETF-Market Vectors股票。订单通常设置在11.15或11.45附近，而68和-0.27%显示市场活动。立即关注IDX的实时图表更新。

如何投资IDX股票？

投资印度尼西亚ETF-Market Vectors需要考虑年度范围9.51 - 17.42和当前价格11.15。许多人在以11.15或11.45下订单之前，会比较2.29%和。实时查看IDX价格图表，了解每日变化。

印度尼西亚ETF-Market Vectors股票的最高价格是多少？

在过去一年中，印度尼西亚ETF-Market Vectors的最高价格是17.42。在9.51 - 17.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪印度尼西亚ETF-Market Vectors的绩效。

印度尼西亚ETF-Market Vectors股票的最低价格是多少？

印度尼西亚ETF-Market Vectors（IDX）的最低价格为9.51。将其与当前的11.15和9.51 - 17.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDX股票是什么时候拆分的？

印度尼西亚ETF-Market Vectors历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.36和-29.30%中可见。

日范围
11.12 11.24
年范围
9.51 17.42
前一天收盘价
11.36
开盘价
11.18
卖价
11.15
买价
11.45
最低价
11.12
最高价
11.24
交易量
68
日变化
-1.85%
月变化
2.29%
6个月变化
-27.41%
年变化
-29.30%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%