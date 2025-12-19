IDX: 印度尼西亚ETF-Market Vectors
今日IDX汇率已更改-1.85%。当日，交易品种以低点11.12和高点11.24进行交易。
关注印度尼西亚ETF-Market Vectors动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IDX股票今天的价格是多少？
印度尼西亚ETF-Market Vectors股票今天的定价为11.15。它在11.12 - 11.24范围内交易，昨天的收盘价为11.36，交易量达到68。IDX的实时价格图表显示了这些更新。
印度尼西亚ETF-Market Vectors股票是否支付股息？
印度尼西亚ETF-Market Vectors目前的价值为11.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-29.30%和USD。实时查看图表以跟踪IDX走势。
如何购买IDX股票？
您可以以11.15的当前价格购买印度尼西亚ETF-Market Vectors股票。订单通常设置在11.15或11.45附近，而68和-0.27%显示市场活动。立即关注IDX的实时图表更新。
如何投资IDX股票？
投资印度尼西亚ETF-Market Vectors需要考虑年度范围9.51 - 17.42和当前价格11.15。许多人在以11.15或11.45下订单之前，会比较2.29%和。实时查看IDX价格图表，了解每日变化。
印度尼西亚ETF-Market Vectors股票的最高价格是多少？
在过去一年中，印度尼西亚ETF-Market Vectors的最高价格是17.42。在9.51 - 17.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪印度尼西亚ETF-Market Vectors的绩效。
印度尼西亚ETF-Market Vectors股票的最低价格是多少？
印度尼西亚ETF-Market Vectors（IDX）的最低价格为9.51。将其与当前的11.15和9.51 - 17.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IDX股票是什么时候拆分的？
印度尼西亚ETF-Market Vectors历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.36和-29.30%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.36
- 开盘价
- 11.18
- 卖价
- 11.15
- 买价
- 11.45
- 最低价
- 11.12
- 最高价
- 11.24
- 交易量
- 68
- 日变化
- -1.85%
- 月变化
- 2.29%
- 6个月变化
- -27.41%
- 年变化
- -29.30%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%