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IDV: iShares International Select Dividend ETF
Курс IDV за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.28, а максимальная — 44.43.
Следите за динамикой iShares International Select Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IDV сегодня?
iShares International Select Dividend ETF (IDV) сегодня оценивается на уровне 44.39. Инструмент торгуется в пределах 44.28 - 44.43, вчерашнее закрытие составило 44.61, а торговый объем достиг 1274. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Select Dividend ETF?
iShares International Select Dividend ETF в настоящее время оценивается в 44.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.31% и USD. Отслеживайте движения IDV на графике в реальном времени.
Как купить акции IDV?
Вы можете купить акции iShares International Select Dividend ETF (IDV) по текущей цене 44.39. Ордера обычно размещаются около 44.39 или 44.69, тогда как 1274 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IDV?
Инвестирование в iShares International Select Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 35.88 - 45.49 и текущей цены 44.39. Многие сравнивают -0.07% и 0.89% перед размещением ордеров на 44.39 или 44.69. Изучайте ежедневные изменения цены IDV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares International Select Dividend ETF?
Самая высокая цена iShares International Select Dividend ETF (IDV) за последний год составила 45.49. Акции заметно колебались в пределах 35.88 - 45.49, сравнение с 44.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Select Dividend ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares International Select Dividend ETF?
Самая низкая цена iShares International Select Dividend ETF (IDV) за год составила 35.88. Сравнение с текущими 44.39 и 35.88 - 45.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IDV?
В прошлом iShares International Select Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.61 и 23.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 44.61
- Open
- 44.32
- Bid
- 44.39
- Ask
- 44.69
- Low
- 44.28
- High
- 44.43
- Объем
- 1.274 K
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- -0.07%
- 6-месячное изменение
- 0.89%
- Годовое изменение
- 23.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%