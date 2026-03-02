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IDV: iShares International Select Dividend ETF

44.39 USD 0.22 (0.49%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IDV за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.28, а максимальная — 44.43.

Следите за динамикой iShares International Select Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IDV сегодня?

iShares International Select Dividend ETF (IDV) сегодня оценивается на уровне 44.39. Инструмент торгуется в пределах 44.28 - 44.43, вчерашнее закрытие составило 44.61, а торговый объем достиг 1274. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Select Dividend ETF?

iShares International Select Dividend ETF в настоящее время оценивается в 44.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 23.31% и USD. Отслеживайте движения IDV на графике в реальном времени.

Как купить акции IDV?

Вы можете купить акции iShares International Select Dividend ETF (IDV) по текущей цене 44.39. Ордера обычно размещаются около 44.39 или 44.69, тогда как 1274 и 0.16% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IDV?

Инвестирование в iShares International Select Dividend ETF предполагает учет годового диапазона 35.88 - 45.49 и текущей цены 44.39. Многие сравнивают -0.07% и 0.89% перед размещением ордеров на 44.39 или 44.69. Изучайте ежедневные изменения цены IDV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares International Select Dividend ETF?

Самая высокая цена iShares International Select Dividend ETF (IDV) за последний год составила 45.49. Акции заметно колебались в пределах 35.88 - 45.49, сравнение с 44.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Select Dividend ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares International Select Dividend ETF?

Самая низкая цена iShares International Select Dividend ETF (IDV) за год составила 35.88. Сравнение с текущими 44.39 и 35.88 - 45.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IDV?

В прошлом iShares International Select Dividend ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 44.61 и 23.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
44.28 44.43
Годовой диапазон
35.88 45.49
Предыдущее закрытие
44.61
Open
44.32
Bid
44.39
Ask
44.69
Low
44.28
High
44.43
Объем
1.274 K
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
-0.07%
6-месячное изменение
0.89%
Годовое изменение
23.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%