IDV: iShares非美发达市场红利股指数ETF
今日IDV汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点44.30和高点44.47进行交易。
关注iShares非美发达市场红利股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IDV股票今天的价格是多少？
iShares非美发达市场红利股指数ETF股票今天的定价为44.38。它在44.30 - 44.47范围内交易，昨天的收盘价为44.39，交易量达到783。IDV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares非美发达市场红利股指数ETF股票是否支付股息？
iShares非美发达市场红利股指数ETF目前的价值为44.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.28%和USD。实时查看图表以跟踪IDV走势。
如何购买IDV股票？
您可以以44.38的当前价格购买iShares非美发达市场红利股指数ETF股票。订单通常设置在44.38或44.68附近，而783和-0.02%显示市场活动。立即关注IDV的实时图表更新。
如何投资IDV股票？
投资iShares非美发达市场红利股指数ETF需要考虑年度范围35.88 - 45.49和当前价格44.38。许多人在以44.38或44.68下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看IDV价格图表，了解每日变化。
iShares非美发达市场红利股指数ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares非美发达市场红利股指数ETF的最高价格是45.49。在35.88 - 45.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares非美发达市场红利股指数ETF的绩效。
iShares非美发达市场红利股指数ETF股票的最低价格是多少？
iShares非美发达市场红利股指数ETF（IDV）的最低价格为35.88。将其与当前的44.38和35.88 - 45.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IDV股票是什么时候拆分的？
iShares非美发达市场红利股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.39和23.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 44.39
- 开盘价
- 44.39
- 卖价
- 44.38
- 买价
- 44.68
- 最低价
- 44.30
- 最高价
- 44.47
- 交易量
- 783
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- -0.09%
- 6个月变化
- 0.86%
- 年变化
- 23.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%