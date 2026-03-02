IDV股票今天的价格是多少？ iShares非美发达市场红利股指数ETF股票今天的定价为44.38。它在44.30 - 44.47范围内交易，昨天的收盘价为44.39，交易量达到783。IDV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares非美发达市场红利股指数ETF股票是否支付股息？ iShares非美发达市场红利股指数ETF目前的价值为44.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.28%和USD。实时查看图表以跟踪IDV走势。

如何购买IDV股票？ 您可以以44.38的当前价格购买iShares非美发达市场红利股指数ETF股票。订单通常设置在44.38或44.68附近，而783和-0.02%显示市场活动。立即关注IDV的实时图表更新。

如何投资IDV股票？ 投资iShares非美发达市场红利股指数ETF需要考虑年度范围35.88 - 45.49和当前价格44.38。许多人在以44.38或44.68下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看IDV价格图表，了解每日变化。

iShares非美发达市场红利股指数ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares非美发达市场红利股指数ETF的最高价格是45.49。在35.88 - 45.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares非美发达市场红利股指数ETF的绩效。

iShares非美发达市场红利股指数ETF股票的最低价格是多少？ iShares非美发达市场红利股指数ETF（IDV）的最低价格为35.88。将其与当前的44.38和35.88 - 45.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。