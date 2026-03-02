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IDV: iShares非美发达市场红利股指数ETF

44.38 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDV汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点44.30和高点44.47进行交易。

关注iShares非美发达市场红利股指数ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDV新闻

常见问题解答

IDV股票今天的价格是多少？

iShares非美发达市场红利股指数ETF股票今天的定价为44.38。它在44.30 - 44.47范围内交易，昨天的收盘价为44.39，交易量达到783。IDV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares非美发达市场红利股指数ETF股票是否支付股息？

iShares非美发达市场红利股指数ETF目前的价值为44.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注23.28%和USD。实时查看图表以跟踪IDV走势。

如何购买IDV股票？

您可以以44.38的当前价格购买iShares非美发达市场红利股指数ETF股票。订单通常设置在44.38或44.68附近，而783和-0.02%显示市场活动。立即关注IDV的实时图表更新。

如何投资IDV股票？

投资iShares非美发达市场红利股指数ETF需要考虑年度范围35.88 - 45.49和当前价格44.38。许多人在以44.38或44.68下订单之前，会比较-0.09%和。实时查看IDV价格图表，了解每日变化。

iShares非美发达市场红利股指数ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares非美发达市场红利股指数ETF的最高价格是45.49。在35.88 - 45.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares非美发达市场红利股指数ETF的绩效。

iShares非美发达市场红利股指数ETF股票的最低价格是多少？

iShares非美发达市场红利股指数ETF（IDV）的最低价格为35.88。将其与当前的44.38和35.88 - 45.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDV股票是什么时候拆分的？

iShares非美发达市场红利股指数ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、44.39和23.28%中可见。

日范围
44.30 44.47
年范围
35.88 45.49
前一天收盘价
44.39
开盘价
44.39
卖价
44.38
买价
44.68
最低价
44.30
最高价
44.47
交易量
783
日变化
-0.02%
月变化
-0.09%
6个月变化
0.86%
年变化
23.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%