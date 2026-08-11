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IDUB: Aptus International Enhanced Yield ETF
Курс IDUB за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.04, а максимальная — 28.14.
Следите за динамикой Aptus International Enhanced Yield ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IDUB сегодня?
Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) сегодня оценивается на уровне 28.08. Инструмент торгуется в пределах 28.04 - 28.14, вчерашнее закрытие составило 28.20, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDUB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus International Enhanced Yield ETF?
Aptus International Enhanced Yield ETF в настоящее время оценивается в 28.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.51% и USD. Отслеживайте движения IDUB на графике в реальном времени.
Как купить акции IDUB?
Вы можете купить акции Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) по текущей цене 28.08. Ордера обычно размещаются около 28.08 или 28.38, тогда как 62 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDUB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IDUB?
Инвестирование в Aptus International Enhanced Yield ETF предполагает учет годового диапазона 22.83 - 28.39 и текущей цены 28.08. Многие сравнивают 2.97% и 5.44% перед размещением ордеров на 28.08 или 28.38. Изучайте ежедневные изменения цены IDUB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aptus International Enhanced Yield ETF?
Самая высокая цена Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) за последний год составила 28.39. Акции заметно колебались в пределах 22.83 - 28.39, сравнение с 28.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus International Enhanced Yield ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aptus International Enhanced Yield ETF?
Самая низкая цена Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) за год составила 22.83. Сравнение с текущими 28.08 и 22.83 - 28.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDUB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IDUB?
В прошлом Aptus International Enhanced Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.20 и 22.51% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.20
- Open
- 28.08
- Bid
- 28.08
- Ask
- 28.38
- Low
- 28.04
- High
- 28.14
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 2.97%
- 6-месячное изменение
- 5.44%
- Годовое изменение
- 22.51%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%