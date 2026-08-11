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IDUB: Aptus International Enhanced Yield ETF

28.08 USD 0.12 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IDUB за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.04, а максимальная — 28.14.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IDUB сегодня?

Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) сегодня оценивается на уровне 28.08. Инструмент торгуется в пределах 28.04 - 28.14, вчерашнее закрытие составило 28.20, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDUB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus International Enhanced Yield ETF?

Aptus International Enhanced Yield ETF в настоящее время оценивается в 28.08. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 22.51% и USD. Отслеживайте движения IDUB на графике в реальном времени.

Как купить акции IDUB?

Вы можете купить акции Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) по текущей цене 28.08. Ордера обычно размещаются около 28.08 или 28.38, тогда как 62 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDUB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IDUB?

Инвестирование в Aptus International Enhanced Yield ETF предполагает учет годового диапазона 22.83 - 28.39 и текущей цены 28.08. Многие сравнивают 2.97% и 5.44% перед размещением ордеров на 28.08 или 28.38. Изучайте ежедневные изменения цены IDUB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aptus International Enhanced Yield ETF?

Самая высокая цена Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) за последний год составила 28.39. Акции заметно колебались в пределах 22.83 - 28.39, сравнение с 28.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus International Enhanced Yield ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aptus International Enhanced Yield ETF?

Самая низкая цена Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) за год составила 22.83. Сравнение с текущими 28.08 и 22.83 - 28.39 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDUB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IDUB?

В прошлом Aptus International Enhanced Yield ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.20 и 22.51% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.04 28.14
Годовой диапазон
22.83 28.39
Предыдущее закрытие
28.20
Open
28.08
Bid
28.08
Ask
28.38
Low
28.04
High
28.14
Объем
62
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
2.97%
6-месячное изменение
5.44%
Годовое изменение
22.51%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%