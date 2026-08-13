IDUB: Aptus International Enhanced Yield ETF
今日IDUB汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点28.05和高点28.19进行交易。
关注Aptus International Enhanced Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
IDUB股票今天的价格是多少？
Aptus International Enhanced Yield ETF股票今天的定价为28.12。它在28.05 - 28.19范围内交易，昨天的收盘价为28.08，交易量达到47。IDUB的实时价格图表显示了这些更新。
Aptus International Enhanced Yield ETF股票是否支付股息？
Aptus International Enhanced Yield ETF目前的价值为28.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.69%和USD。实时查看图表以跟踪IDUB走势。
如何购买IDUB股票？
您可以以28.12的当前价格购买Aptus International Enhanced Yield ETF股票。订单通常设置在28.12或28.42附近，而47和0.04%显示市场活动。立即关注IDUB的实时图表更新。
如何投资IDUB股票？
投资Aptus International Enhanced Yield ETF需要考虑年度范围22.83 - 28.39和当前价格28.12。许多人在以28.12或28.42下订单之前，会比较3.12%和。实时查看IDUB价格图表，了解每日变化。
Aptus International Enhanced Yield ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Aptus International Enhanced Yield ETF的最高价格是28.39。在22.83 - 28.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus International Enhanced Yield ETF的绩效。
Aptus International Enhanced Yield ETF股票的最低价格是多少？
Aptus International Enhanced Yield ETF（IDUB）的最低价格为22.83。将其与当前的28.12和22.83 - 28.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IDUB股票是什么时候拆分的？
Aptus International Enhanced Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.08和22.69%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.08
- 开盘价
- 28.11
- 卖价
- 28.12
- 买价
- 28.42
- 最低价
- 28.05
- 最高价
- 28.19
- 交易量
- 47
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 3.12%
- 6个月变化
- 5.60%
- 年变化
- 22.69%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%