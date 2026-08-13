报价部分
货币 / IDUB
回到股票

IDUB: Aptus International Enhanced Yield ETF

28.12 USD 0.04 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDUB汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点28.05和高点28.19进行交易。

关注Aptus International Enhanced Yield ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IDUB股票今天的价格是多少？

Aptus International Enhanced Yield ETF股票今天的定价为28.12。它在28.05 - 28.19范围内交易，昨天的收盘价为28.08，交易量达到47。IDUB的实时价格图表显示了这些更新。

Aptus International Enhanced Yield ETF股票是否支付股息？

Aptus International Enhanced Yield ETF目前的价值为28.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注22.69%和USD。实时查看图表以跟踪IDUB走势。

如何购买IDUB股票？

您可以以28.12的当前价格购买Aptus International Enhanced Yield ETF股票。订单通常设置在28.12或28.42附近，而47和0.04%显示市场活动。立即关注IDUB的实时图表更新。

如何投资IDUB股票？

投资Aptus International Enhanced Yield ETF需要考虑年度范围22.83 - 28.39和当前价格28.12。许多人在以28.12或28.42下订单之前，会比较3.12%和。实时查看IDUB价格图表，了解每日变化。

Aptus International Enhanced Yield ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Aptus International Enhanced Yield ETF的最高价格是28.39。在22.83 - 28.39内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Aptus International Enhanced Yield ETF的绩效。

Aptus International Enhanced Yield ETF股票的最低价格是多少？

Aptus International Enhanced Yield ETF（IDUB）的最低价格为22.83。将其与当前的28.12和22.83 - 28.39进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDUB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDUB股票是什么时候拆分的？

Aptus International Enhanced Yield ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.08和22.69%中可见。

日范围
28.05 28.19
年范围
22.83 28.39
前一天收盘价
28.08
开盘价
28.11
卖价
28.12
买价
28.42
最低价
28.05
最高价
28.19
交易量
47
日变化
0.14%
月变化
3.12%
6个月变化
5.60%
年变化
22.69%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%