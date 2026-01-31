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IDRV: iShares Self-Driving EV and Tech ETF

37.26 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IDRV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.23, а максимальная — 37.38.

Следите за динамикой iShares Self-Driving EV and Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IDRV сегодня?

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) сегодня оценивается на уровне 37.26. Инструмент торгуется в пределах 37.23 - 37.38, вчерашнее закрытие составило 37.26, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDRV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Self-Driving EV and Tech ETF?

iShares Self-Driving EV and Tech ETF в настоящее время оценивается в 37.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.53% и USD. Отслеживайте движения IDRV на графике в реальном времени.

Как купить акции IDRV?

Вы можете купить акции iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) по текущей цене 37.26. Ордера обычно размещаются около 37.26 или 37.56, тогда как 25 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDRV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IDRV?

Инвестирование в iShares Self-Driving EV and Tech ETF предполагает учет годового диапазона 34.35 - 45.64 и текущей цены 37.26. Многие сравнивают 4.08% и -5.81% перед размещением ордеров на 37.26 или 37.56. Изучайте ежедневные изменения цены IDRV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Self-Driving EV and Tech ETF?

Самая высокая цена iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) за последний год составила 45.64. Акции заметно колебались в пределах 34.35 - 45.64, сравнение с 37.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Self-Driving EV and Tech ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Self-Driving EV and Tech ETF?

Самая низкая цена iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) за год составила 34.35. Сравнение с текущими 37.26 и 34.35 - 45.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDRV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IDRV?

В прошлом iShares Self-Driving EV and Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.26 и 7.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
37.23 37.38
Годовой диапазон
34.35 45.64
Предыдущее закрытие
37.26
Open
37.38
Bid
37.26
Ask
37.56
Low
37.23
High
37.38
Объем
25
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
4.08%
6-месячное изменение
-5.81%
Годовое изменение
7.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%