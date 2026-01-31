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IDRV: iShares Self-Driving EV and Tech ETF
Курс IDRV за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.23, а максимальная — 37.38.
Следите за динамикой iShares Self-Driving EV and Tech ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IDRV сегодня?
iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) сегодня оценивается на уровне 37.26. Инструмент торгуется в пределах 37.23 - 37.38, вчерашнее закрытие составило 37.26, а торговый объем достиг 25. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDRV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
iShares Self-Driving EV and Tech ETF в настоящее время оценивается в 37.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.53% и USD. Отслеживайте движения IDRV на графике в реальном времени.
Как купить акции IDRV?
Вы можете купить акции iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) по текущей цене 37.26. Ордера обычно размещаются около 37.26 или 37.56, тогда как 25 и -0.32% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDRV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IDRV?
Инвестирование в iShares Self-Driving EV and Tech ETF предполагает учет годового диапазона 34.35 - 45.64 и текущей цены 37.26. Многие сравнивают 4.08% и -5.81% перед размещением ордеров на 37.26 или 37.56. Изучайте ежедневные изменения цены IDRV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Самая высокая цена iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) за последний год составила 45.64. Акции заметно колебались в пределах 34.35 - 45.64, сравнение с 37.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Self-Driving EV and Tech ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Self-Driving EV and Tech ETF?
Самая низкая цена iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) за год составила 34.35. Сравнение с текущими 37.26 и 34.35 - 45.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDRV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IDRV?
В прошлом iShares Self-Driving EV and Tech ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.26 и 7.53% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.26
- Open
- 37.38
- Bid
- 37.26
- Ask
- 37.56
- Low
- 37.23
- High
- 37.38
- Объем
- 25
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 4.08%
- 6-месячное изменение
- -5.81%
- Годовое изменение
- 7.53%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%