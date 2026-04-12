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IDNA: iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

35.25 USD 0.51 (1.47%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IDNA за сегодня изменился на 1.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.80, а максимальная — 35.28.

Следите за динамикой iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IDNA сегодня?

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA) сегодня оценивается на уровне 35.25. Инструмент торгуется в пределах 34.80 - 35.28, вчерашнее закрытие составило 34.74, а торговый объем достиг 53. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDNA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF?

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF в настоящее время оценивается в 35.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 57.02% и USD. Отслеживайте движения IDNA на графике в реальном времени.

Как купить акции IDNA?

Вы можете купить акции iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA) по текущей цене 35.25. Ордера обычно размещаются около 35.25 или 35.55, тогда как 53 и 1.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDNA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IDNA?

Инвестирование в iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF предполагает учет годового диапазона 22.18 - 35.28 и текущей цены 35.25. Многие сравнивают 10.26% и 15.01% перед размещением ордеров на 35.25 или 35.55. Изучайте ежедневные изменения цены IDNA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF?

Самая высокая цена iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA) за последний год составила 35.28. Акции заметно колебались в пределах 22.18 - 35.28, сравнение с 34.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF?

Самая низкая цена iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA) за год составила 22.18. Сравнение с текущими 35.25 и 22.18 - 35.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDNA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IDNA?

В прошлом iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.74 и 57.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.80 35.28
Годовой диапазон
22.18 35.28
Предыдущее закрытие
34.74
Open
34.81
Bid
35.25
Ask
35.55
Low
34.80
High
35.28
Объем
53
Дневное изменение
1.47%
Месячное изменение
10.26%
6-месячное изменение
15.01%
Годовое изменение
57.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%