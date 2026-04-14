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IDNA: iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

35.17 USD 0.08 (0.23%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDNA汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点34.95和高点35.34进行交易。

关注iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDNA新闻

常见问题解答

IDNA股票今天的价格是多少？

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF股票今天的定价为35.17。它在34.95 - 35.34范围内交易，昨天的收盘价为35.25，交易量达到111。IDNA的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF股票是否支付股息？

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF目前的价值为35.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注56.66%和USD。实时查看图表以跟踪IDNA走势。

如何购买IDNA股票？

您可以以35.17的当前价格购买iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF股票。订单通常设置在35.17或35.47附近，而111和0.63%显示市场活动。立即关注IDNA的实时图表更新。

如何投资IDNA股票？

投资iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF需要考虑年度范围22.18 - 35.34和当前价格35.17。许多人在以35.17或35.47下订单之前，会比较10.01%和。实时查看IDNA价格图表，了解每日变化。

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF的最高价格是35.34。在22.18 - 35.34内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF的绩效。

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF股票的最低价格是多少？

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF（IDNA）的最低价格为22.18。将其与当前的35.17和22.18 - 35.34进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDNA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDNA股票是什么时候拆分的？

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.25和56.66%中可见。

日范围
34.95 35.34
年范围
22.18 35.34
前一天收盘价
35.25
开盘价
34.95
卖价
35.17
买价
35.47
最低价
34.95
最高价
35.34
交易量
111
日变化
-0.23%
月变化
10.01%
6个月变化
14.75%
年变化
56.66%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%