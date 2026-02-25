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IDEV: iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
Курс IDEV за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 92.85, а максимальная — 93.13.
Следите за динамикой iShares Core MSCI International Developed Markets ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IDEV сегодня?
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) сегодня оценивается на уровне 92.90. Инструмент торгуется в пределах 92.85 - 93.13, вчерашнее закрытие составило 93.30, а торговый объем достиг 1500. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDEV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core MSCI International Developed Markets ETF?
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF в настоящее время оценивается в 92.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.32% и USD. Отслеживайте движения IDEV на графике в реальном времени.
Как купить акции IDEV?
Вы можете купить акции iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) по текущей цене 92.90. Ордера обычно размещаются около 92.90 или 93.20, тогда как 1500 и -0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDEV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IDEV?
Инвестирование в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF предполагает учет годового диапазона 77.13 - 93.40 и текущей цены 92.90. Многие сравнивают 2.55% и 4.81% перед размещением ордеров на 92.90 или 93.20. Изучайте ежедневные изменения цены IDEV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core MSCI International Developed Markets ETF?
Самая высокая цена iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) за последний год составила 93.40. Акции заметно колебались в пределах 77.13 - 93.40, сравнение с 93.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core MSCI International Developed Markets ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core MSCI International Developed Markets ETF?
Самая низкая цена iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) за год составила 77.13. Сравнение с текущими 92.90 и 77.13 - 93.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDEV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IDEV?
В прошлом iShares Core MSCI International Developed Markets ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 93.30 и 20.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 93.30
- Open
- 93.04
- Bid
- 92.90
- Ask
- 93.20
- Low
- 92.85
- High
- 93.13
- Объем
- 1.500 K
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- 4.81%
- Годовое изменение
- 20.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%