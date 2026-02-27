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IDEV: iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

92.96 USD 0.06 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDEV汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点92.81和高点93.38进行交易。

关注iShares Core MSCI International Developed Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDEV新闻

常见问题解答

IDEV股票今天的价格是多少？

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF股票今天的定价为92.96。它在92.81 - 93.38范围内交易，昨天的收盘价为92.90，交易量达到2061。IDEV的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF股票是否支付股息？

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF目前的价值为92.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.40%和USD。实时查看图表以跟踪IDEV走势。

如何购买IDEV股票？

您可以以92.96的当前价格购买iShares Core MSCI International Developed Markets ETF股票。订单通常设置在92.96或93.26附近，而2061和-0.33%显示市场活动。立即关注IDEV的实时图表更新。

如何投资IDEV股票？

投资iShares Core MSCI International Developed Markets ETF需要考虑年度范围77.13 - 93.40和当前价格92.96。许多人在以92.96或93.26下订单之前，会比较2.62%和。实时查看IDEV价格图表，了解每日变化。

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Core MSCI International Developed Markets ETF的最高价格是93.40。在77.13 - 93.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core MSCI International Developed Markets ETF的绩效。

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF股票的最低价格是多少？

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF（IDEV）的最低价格为77.13。将其与当前的92.96和77.13 - 93.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDEV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDEV股票是什么时候拆分的？

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.90和20.40%中可见。

日范围
92.81 93.38
年范围
77.13 93.40
前一天收盘价
92.90
开盘价
93.27
卖价
92.96
买价
93.26
最低价
92.81
最高价
93.38
交易量
2.061 K
日变化
0.06%
月变化
2.62%
6个月变化
4.87%
年变化
20.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%