IDEV: iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
今日IDEV汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点92.81和高点93.38进行交易。
关注iShares Core MSCI International Developed Markets ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- H4
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- MN
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常见问题解答
IDEV股票今天的价格是多少？
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF股票今天的定价为92.96。它在92.81 - 93.38范围内交易，昨天的收盘价为92.90，交易量达到2061。IDEV的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF股票是否支付股息？
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF目前的价值为92.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.40%和USD。实时查看图表以跟踪IDEV走势。
如何购买IDEV股票？
您可以以92.96的当前价格购买iShares Core MSCI International Developed Markets ETF股票。订单通常设置在92.96或93.26附近，而2061和-0.33%显示市场活动。立即关注IDEV的实时图表更新。
如何投资IDEV股票？
投资iShares Core MSCI International Developed Markets ETF需要考虑年度范围77.13 - 93.40和当前价格92.96。许多人在以92.96或93.26下订单之前，会比较2.62%和。实时查看IDEV价格图表，了解每日变化。
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Core MSCI International Developed Markets ETF的最高价格是93.40。在77.13 - 93.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core MSCI International Developed Markets ETF的绩效。
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF股票的最低价格是多少？
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF（IDEV）的最低价格为77.13。将其与当前的92.96和77.13 - 93.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDEV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IDEV股票是什么时候拆分的？
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、92.90和20.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 92.90
- 开盘价
- 93.27
- 卖价
- 92.96
- 买价
- 93.26
- 最低价
- 92.81
- 最高价
- 93.38
- 交易量
- 2.061 K
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 2.62%
- 6个月变化
- 4.87%
- 年变化
- 20.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%