КотировкиРазделы
Валюты / IDEF
Назад в Рынок акций США

IDEF: iShares Defense Industrials Act

35.13 USD 0.18 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IDEF за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.02, а максимальная — 35.36.

Следите за динамикой iShares Defense Industrials Act. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IDEF сегодня?

iShares Defense Industrials Act (IDEF) сегодня оценивается на уровне 35.13. Инструмент торгуется в пределах 35.02 - 35.36, вчерашнее закрытие составило 34.95, а торговый объем достиг 637. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDEF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Defense Industrials Act?

iShares Defense Industrials Act в настоящее время оценивается в 35.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.43% и USD. Отслеживайте движения IDEF на графике в реальном времени.

Как купить акции IDEF?

Вы можете купить акции iShares Defense Industrials Act (IDEF) по текущей цене 35.13. Ордера обычно размещаются около 35.13 или 35.43, тогда как 637 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDEF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IDEF?

Инвестирование в iShares Defense Industrials Act предполагает учет годового диапазона 28.54 - 36.88 и текущей цены 35.13. Многие сравнивают 7.66% и -4.41% перед размещением ордеров на 35.13 или 35.43. Изучайте ежедневные изменения цены IDEF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Defense Industrials Act?

Самая высокая цена iShares Defense Industrials Act (IDEF) за последний год составила 36.88. Акции заметно колебались в пределах 28.54 - 36.88, сравнение с 34.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Defense Industrials Act на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Defense Industrials Act?

Самая низкая цена iShares Defense Industrials Act (IDEF) за год составила 28.54. Сравнение с текущими 35.13 и 28.54 - 36.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDEF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IDEF?

В прошлом iShares Defense Industrials Act проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.95 и 21.43% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
35.02 35.36
Годовой диапазон
28.54 36.88
Предыдущее закрытие
34.95
Open
35.03
Bid
35.13
Ask
35.43
Low
35.02
High
35.36
Объем
637
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
7.66%
6-месячное изменение
-4.41%
Годовое изменение
21.43%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%