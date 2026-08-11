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IDEF: iShares Defense Industrials Act
Курс IDEF за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.02, а максимальная — 35.36.
Следите за динамикой iShares Defense Industrials Act. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IDEF сегодня?
iShares Defense Industrials Act (IDEF) сегодня оценивается на уровне 35.13. Инструмент торгуется в пределах 35.02 - 35.36, вчерашнее закрытие составило 34.95, а торговый объем достиг 637. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDEF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Defense Industrials Act?
iShares Defense Industrials Act в настоящее время оценивается в 35.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 21.43% и USD. Отслеживайте движения IDEF на графике в реальном времени.
Как купить акции IDEF?
Вы можете купить акции iShares Defense Industrials Act (IDEF) по текущей цене 35.13. Ордера обычно размещаются около 35.13 или 35.43, тогда как 637 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDEF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IDEF?
Инвестирование в iShares Defense Industrials Act предполагает учет годового диапазона 28.54 - 36.88 и текущей цены 35.13. Многие сравнивают 7.66% и -4.41% перед размещением ордеров на 35.13 или 35.43. Изучайте ежедневные изменения цены IDEF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Defense Industrials Act?
Самая высокая цена iShares Defense Industrials Act (IDEF) за последний год составила 36.88. Акции заметно колебались в пределах 28.54 - 36.88, сравнение с 34.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Defense Industrials Act на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Defense Industrials Act?
Самая низкая цена iShares Defense Industrials Act (IDEF) за год составила 28.54. Сравнение с текущими 35.13 и 28.54 - 36.88 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDEF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IDEF?
В прошлом iShares Defense Industrials Act проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.95 и 21.43% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 34.95
- Open
- 35.03
- Bid
- 35.13
- Ask
- 35.43
- Low
- 35.02
- High
- 35.36
- Объем
- 637
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 7.66%
- 6-месячное изменение
- -4.41%
- Годовое изменение
- 21.43%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%