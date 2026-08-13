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IDEF: iShares Defense Industrials Act

34.97 USD 0.16 (0.46%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IDEF汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点34.82和高点35.22进行交易。

关注iShares Defense Industrials Act动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IDEF股票今天的价格是多少？

iShares Defense Industrials Act股票今天的定价为34.97。它在34.82 - 35.22范围内交易，昨天的收盘价为35.13，交易量达到768。IDEF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Defense Industrials Act股票是否支付股息？

iShares Defense Industrials Act目前的价值为34.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.88%和USD。实时查看图表以跟踪IDEF走势。

如何购买IDEF股票？

您可以以34.97的当前价格购买iShares Defense Industrials Act股票。订单通常设置在34.97或35.27附近，而768和-0.26%显示市场活动。立即关注IDEF的实时图表更新。

如何投资IDEF股票？

投资iShares Defense Industrials Act需要考虑年度范围28.54 - 36.88和当前价格34.97。许多人在以34.97或35.27下订单之前，会比较7.17%和。实时查看IDEF价格图表，了解每日变化。

iShares Defense Industrials Act股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Defense Industrials Act的最高价格是36.88。在28.54 - 36.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Defense Industrials Act的绩效。

iShares Defense Industrials Act股票的最低价格是多少？

iShares Defense Industrials Act（IDEF）的最低价格为28.54。将其与当前的34.97和28.54 - 36.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IDEF股票是什么时候拆分的？

iShares Defense Industrials Act历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.13和20.88%中可见。

日范围
34.82 35.22
年范围
28.54 36.88
前一天收盘价
35.13
开盘价
35.06
卖价
34.97
买价
35.27
最低价
34.82
最高价
35.22
交易量
768
日变化
-0.46%
月变化
7.17%
6个月变化
-4.84%
年变化
20.88%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%