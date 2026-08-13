IDEF: iShares Defense Industrials Act
今日IDEF汇率已更改-0.46%。当日，交易品种以低点34.82和高点35.22进行交易。
关注iShares Defense Industrials Act动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
IDEF股票今天的价格是多少？
iShares Defense Industrials Act股票今天的定价为34.97。它在34.82 - 35.22范围内交易，昨天的收盘价为35.13，交易量达到768。IDEF的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Defense Industrials Act股票是否支付股息？
iShares Defense Industrials Act目前的价值为34.97。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.88%和USD。实时查看图表以跟踪IDEF走势。
如何购买IDEF股票？
您可以以34.97的当前价格购买iShares Defense Industrials Act股票。订单通常设置在34.97或35.27附近，而768和-0.26%显示市场活动。立即关注IDEF的实时图表更新。
如何投资IDEF股票？
投资iShares Defense Industrials Act需要考虑年度范围28.54 - 36.88和当前价格34.97。许多人在以34.97或35.27下订单之前，会比较7.17%和。实时查看IDEF价格图表，了解每日变化。
iShares Defense Industrials Act股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Defense Industrials Act的最高价格是36.88。在28.54 - 36.88内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Defense Industrials Act的绩效。
iShares Defense Industrials Act股票的最低价格是多少？
iShares Defense Industrials Act（IDEF）的最低价格为28.54。将其与当前的34.97和28.54 - 36.88进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IDEF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IDEF股票是什么时候拆分的？
iShares Defense Industrials Act历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、35.13和20.88%中可见。
- 前一天收盘价
- 35.13
- 开盘价
- 35.06
- 卖价
- 34.97
- 买价
- 35.27
- 最低价
- 34.82
- 最高价
- 35.22
- 交易量
- 768
- 日变化
- -0.46%
- 月变化
- 7.17%
- 6个月变化
- -4.84%
- 年变化
- 20.88%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%