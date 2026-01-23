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IDE: Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici

13.15 USD 0.09 (0.69%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IDE за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.03, а максимальная — 13.16.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IDE сегодня?

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici (IDE) сегодня оценивается на уровне 13.15. Инструмент торгуется в пределах 13.03 - 13.16, вчерашнее закрытие составило 13.06, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici?

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici в настоящее время оценивается в 13.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.71% и USD. Отслеживайте движения IDE на графике в реальном времени.

Как купить акции IDE?

Вы можете купить акции Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici (IDE) по текущей цене 13.15. Ордера обычно размещаются около 13.15 или 13.45, тогда как 41 и 0.92% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IDE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IDE?

Инвестирование в Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici предполагает учет годового диапазона 11.36 - 14.28 и текущей цены 13.15. Многие сравнивают 2.18% и -6.74% перед размещением ордеров на 13.15 или 13.45. Изучайте ежедневные изменения цены IDE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici?

Самая высокая цена Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici (IDE) за последний год составила 14.28. Акции заметно колебались в пределах 11.36 - 14.28, сравнение с 13.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici?

Самая низкая цена Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici (IDE) за год составила 11.36. Сравнение с текущими 13.15 и 11.36 - 14.28 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IDE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IDE?

В прошлом Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.06 и 5.71% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.03 13.16
Годовой диапазон
11.36 14.28
Предыдущее закрытие
13.06
Open
13.03
Bid
13.15
Ask
13.45
Low
13.03
High
13.16
Объем
41
Дневное изменение
0.69%
Месячное изменение
2.18%
6-месячное изменение
-6.74%
Годовое изменение
5.71%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%