Какова цена акций IDE сегодня?

Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund of Benefici (IDE) сегодня оценивается на уровне 13.15. Инструмент торгуется в пределах 13.03 - 13.16, вчерашнее закрытие составило 13.06, а торговый объем достиг 41. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IDE в реальном времени.