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ICPI: iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF
Курс ICPI за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.99, а максимальная — 50.02.
Следите за динамикой iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ICPI сегодня?
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) сегодня оценивается на уровне 50.02. Инструмент торгуется в пределах 49.99 - 50.02, вчерашнее закрытие составило 49.98, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICPI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF?
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.34% и USD. Отслеживайте движения ICPI на графике в реальном времени.
Как купить акции ICPI?
Вы можете купить акции iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) по текущей цене 50.02. Ордера обычно размещаются около 50.02 или 50.32, тогда как 5 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICPI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ICPI?
Инвестирование в iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.92 - 51.02 и текущей цены 50.02. Многие сравнивают 0.14% и -0.48% перед размещением ордеров на 50.02 или 50.32. Изучайте ежедневные изменения цены ICPI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF?
Самая высокая цена iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) за последний год составила 51.02. Акции заметно колебались в пределах 49.92 - 51.02, сравнение с 49.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF?
Самая низкая цена iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) за год составила 49.92. Сравнение с текущими 50.02 и 49.92 - 51.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICPI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ICPI?
В прошлом iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.98 и -0.34% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 49.98
- Open
- 49.99
- Bid
- 50.02
- Ask
- 50.32
- Low
- 49.99
- High
- 50.02
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- -0.48%
- Годовое изменение
- -0.34%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%