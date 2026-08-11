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ICPI: iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF

50.02 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ICPI за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.99, а максимальная — 50.02.

Следите за динамикой iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ICPI сегодня?

iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) сегодня оценивается на уровне 50.02. Инструмент торгуется в пределах 49.99 - 50.02, вчерашнее закрытие составило 49.98, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICPI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF?

iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF в настоящее время оценивается в 50.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.34% и USD. Отслеживайте движения ICPI на графике в реальном времени.

Как купить акции ICPI?

Вы можете купить акции iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) по текущей цене 50.02. Ордера обычно размещаются около 50.02 или 50.32, тогда как 5 и 0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICPI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ICPI?

Инвестирование в iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF предполагает учет годового диапазона 49.92 - 51.02 и текущей цены 50.02. Многие сравнивают 0.14% и -0.48% перед размещением ордеров на 50.02 или 50.32. Изучайте ежедневные изменения цены ICPI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF?

Самая высокая цена iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) за последний год составила 51.02. Акции заметно колебались в пределах 49.92 - 51.02, сравнение с 49.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF?

Самая низкая цена iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF (ICPI) за год составила 49.92. Сравнение с текущими 50.02 и 49.92 - 51.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICPI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ICPI?

В прошлом iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 49.98 и -0.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.99 50.02
Годовой диапазон
49.92 51.02
Предыдущее закрытие
49.98
Open
49.99
Bid
50.02
Ask
50.32
Low
49.99
High
50.02
Объем
5
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
-0.48%
Годовое изменение
-0.34%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%