ICPI: iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF
今日ICPI汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点49.99和高点50.01进行交易。
关注iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
ICPI股票今天的价格是多少？
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF股票今天的定价为49.99。它在49.99 - 50.01范围内交易，昨天的收盘价为50.02，交易量达到5。ICPI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF股票是否支付股息？
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF目前的价值为49.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.40%和USD。实时查看图表以跟踪ICPI走势。
如何购买ICPI股票？
您可以以49.99的当前价格购买iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF股票。订单通常设置在49.99或50.29附近，而5和-0.04%显示市场活动。立即关注ICPI的实时图表更新。
如何投资ICPI股票？
投资iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF需要考虑年度范围49.92 - 51.02和当前价格49.99。许多人在以49.99或50.29下订单之前，会比较0.08%和。实时查看ICPI价格图表，了解每日变化。
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF的最高价格是51.02。在49.92 - 51.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF的绩效。
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF股票的最低价格是多少？
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF（ICPI）的最低价格为49.92。将其与当前的49.99和49.92 - 51.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ICPI股票是什么时候拆分的？
iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.02和-0.40%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.02
- 开盘价
- 50.01
- 卖价
- 49.99
- 买价
- 50.29
- 最低价
- 49.99
- 最高价
- 50.01
- 交易量
- 5
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- -0.54%
- 年变化
- -0.40%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%