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ICPI: iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF

49.99 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ICPI汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点49.99和高点50.01进行交易。

关注iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ICPI股票今天的价格是多少？

iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF股票今天的定价为49.99。它在49.99 - 50.01范围内交易，昨天的收盘价为50.02，交易量达到5。ICPI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF股票是否支付股息？

iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF目前的价值为49.99。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.40%和USD。实时查看图表以跟踪ICPI走势。

如何购买ICPI股票？

您可以以49.99的当前价格购买iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF股票。订单通常设置在49.99或50.29附近，而5和-0.04%显示市场活动。立即关注ICPI的实时图表更新。

如何投资ICPI股票？

投资iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF需要考虑年度范围49.92 - 51.02和当前价格49.99。许多人在以49.99或50.29下订单之前，会比较0.08%和。实时查看ICPI价格图表，了解每日变化。

iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF的最高价格是51.02。在49.92 - 51.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF的绩效。

iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF股票的最低价格是多少？

iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF（ICPI）的最低价格为49.92。将其与当前的49.99和49.92 - 51.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ICPI股票是什么时候拆分的？

iShares 0-1 Year TIPS Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.02和-0.40%中可见。

日范围
49.99 50.01
年范围
49.92 51.02
前一天收盘价
50.02
开盘价
50.01
卖价
49.99
买价
50.29
最低价
49.99
最高价
50.01
交易量
5
日变化
-0.06%
月变化
0.08%
6个月变化
-0.54%
年变化
-0.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%