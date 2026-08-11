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ICON: Icon Energy Corp

1.02 USD 0.04 (3.77%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ICON за сегодня изменился на -3.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.00, а максимальная — 1.04.

Следите за динамикой Icon Energy Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ICON сегодня?

Icon Energy Corp (ICON) сегодня оценивается на уровне 1.02. Инструмент торгуется в пределах 1.00 - 1.04, вчерашнее закрытие составило 1.06, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICON в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Icon Energy Corp?

Icon Energy Corp в настоящее время оценивается в 1.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -36.25% и USD. Отслеживайте движения ICON на графике в реальном времени.

Как купить акции ICON?

Вы можете купить акции Icon Energy Corp (ICON) по текущей цене 1.02. Ордера обычно размещаются около 1.02 или 1.32, тогда как 20 и 2.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICON на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ICON?

Инвестирование в Icon Energy Corp предполагает учет годового диапазона 0.78 - 1.76 и текущей цены 1.02. Многие сравнивают 0.00% и -30.14% перед размещением ордеров на 1.02 или 1.32. Изучайте ежедневные изменения цены ICON на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Icon Energy Corp?

Самая высокая цена Icon Energy Corp (ICON) за последний год составила 1.76. Акции заметно колебались в пределах 0.78 - 1.76, сравнение с 1.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Icon Energy Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Icon Energy Corp?

Самая низкая цена Icon Energy Corp (ICON) за год составила 0.78. Сравнение с текущими 1.02 и 0.78 - 1.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICON во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ICON?

В прошлом Icon Energy Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.06 и -36.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.00 1.04
Годовой диапазон
0.78 1.76
Предыдущее закрытие
1.06
Open
1.00
Bid
1.02
Ask
1.32
Low
1.00
High
1.04
Объем
20
Дневное изменение
-3.77%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-30.14%
Годовое изменение
-36.25%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%