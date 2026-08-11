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ICON: Icon Energy Corp
Курс ICON за сегодня изменился на -3.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.00, а максимальная — 1.04.
Следите за динамикой Icon Energy Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ICON сегодня?
Icon Energy Corp (ICON) сегодня оценивается на уровне 1.02. Инструмент торгуется в пределах 1.00 - 1.04, вчерашнее закрытие составило 1.06, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICON в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Icon Energy Corp?
Icon Energy Corp в настоящее время оценивается в 1.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -36.25% и USD. Отслеживайте движения ICON на графике в реальном времени.
Как купить акции ICON?
Вы можете купить акции Icon Energy Corp (ICON) по текущей цене 1.02. Ордера обычно размещаются около 1.02 или 1.32, тогда как 20 и 2.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICON на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ICON?
Инвестирование в Icon Energy Corp предполагает учет годового диапазона 0.78 - 1.76 и текущей цены 1.02. Многие сравнивают 0.00% и -30.14% перед размещением ордеров на 1.02 или 1.32. Изучайте ежедневные изменения цены ICON на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Icon Energy Corp?
Самая высокая цена Icon Energy Corp (ICON) за последний год составила 1.76. Акции заметно колебались в пределах 0.78 - 1.76, сравнение с 1.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Icon Energy Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Icon Energy Corp?
Самая низкая цена Icon Energy Corp (ICON) за год составила 0.78. Сравнение с текущими 1.02 и 0.78 - 1.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICON во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ICON?
В прошлом Icon Energy Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.06 и -36.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.06
- Open
- 1.00
- Bid
- 1.02
- Ask
- 1.32
- Low
- 1.00
- High
- 1.04
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -3.77%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -30.14%
- Годовое изменение
- -36.25%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%