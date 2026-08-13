ICON股票今天的价格是多少？ 艾康尼斯股票今天的定价为1.03。它在1.02 - 1.04范围内交易，昨天的收盘价为1.02，交易量达到28。ICON的实时价格图表显示了这些更新。

艾康尼斯股票是否支付股息？ 艾康尼斯目前的价值为1.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-35.63%和USD。实时查看图表以跟踪ICON走势。

如何购买ICON股票？ 您可以以1.03的当前价格购买艾康尼斯股票。订单通常设置在1.03或1.33附近，而28和0.00%显示市场活动。立即关注ICON的实时图表更新。

如何投资ICON股票？ 投资艾康尼斯需要考虑年度范围0.78 - 1.76和当前价格1.03。许多人在以1.03或1.33下订单之前，会比较0.98%和。实时查看ICON价格图表，了解每日变化。

艾康尼斯股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，艾康尼斯的最高价格是1.76。在0.78 - 1.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪艾康尼斯的绩效。

艾康尼斯股票的最低价格是多少？ 艾康尼斯（ICON）的最低价格为0.78。将其与当前的1.03和0.78 - 1.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICON在图表上的实时走势以获取更多详细信息。