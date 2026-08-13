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ICON: 艾康尼斯

1.03 USD 0.01 (0.98%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ICON汇率已更改0.98%。当日，交易品种以低点1.02和高点1.04进行交易。

关注艾康尼斯动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

ICON股票今天的价格是多少？

艾康尼斯股票今天的定价为1.03。它在1.02 - 1.04范围内交易，昨天的收盘价为1.02，交易量达到28。ICON的实时价格图表显示了这些更新。

艾康尼斯股票是否支付股息？

艾康尼斯目前的价值为1.03。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-35.63%和USD。实时查看图表以跟踪ICON走势。

如何购买ICON股票？

您可以以1.03的当前价格购买艾康尼斯股票。订单通常设置在1.03或1.33附近，而28和0.00%显示市场活动。立即关注ICON的实时图表更新。

如何投资ICON股票？

投资艾康尼斯需要考虑年度范围0.78 - 1.76和当前价格1.03。许多人在以1.03或1.33下订单之前，会比较0.98%和。实时查看ICON价格图表，了解每日变化。

艾康尼斯股票的最高价格是多少？

在过去一年中，艾康尼斯的最高价格是1.76。在0.78 - 1.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪艾康尼斯的绩效。

艾康尼斯股票的最低价格是多少？

艾康尼斯（ICON）的最低价格为0.78。将其与当前的1.03和0.78 - 1.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICON在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ICON股票是什么时候拆分的？

艾康尼斯历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.02和-35.63%中可见。

日范围
1.02 1.04
年范围
0.78 1.76
前一天收盘价
1.02
开盘价
1.03
卖价
1.03
买价
1.33
最低价
1.02
最高价
1.04
交易量
28
日变化
0.98%
月变化
0.98%
6个月变化
-29.45%
年变化
-35.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%