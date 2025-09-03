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ICAP: Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF
Курс ICAP за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.95, а максимальная — 29.17.
Следите за динамикой Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ICAP сегодня?
Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) сегодня оценивается на уровне 29.13. Инструмент торгуется в пределах 28.95 - 29.17, вчерашнее закрытие составило 29.19, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICAP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF?
Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF в настоящее время оценивается в 29.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.39% и USD. Отслеживайте движения ICAP на графике в реальном времени.
Как купить акции ICAP?
Вы можете купить акции Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) по текущей цене 29.13. Ордера обычно размещаются около 29.13 или 29.43, тогда как 58 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICAP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ICAP?
Инвестирование в Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF предполагает учет годового диапазона 25.56 - 29.44 и текущей цены 29.13. Многие сравнивают 2.61% и 4.56% перед размещением ордеров на 29.13 или 29.43. Изучайте ежедневные изменения цены ICAP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF?
Самая высокая цена Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) за последний год составила 29.44. Акции заметно колебались в пределах 25.56 - 29.44, сравнение с 29.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF?
Самая низкая цена Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) за год составила 25.56. Сравнение с текущими 29.13 и 25.56 - 29.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICAP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ICAP?
В прошлом Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.19 и 1.39% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.19
- Open
- 29.05
- Bid
- 29.13
- Ask
- 29.43
- Low
- 28.95
- High
- 29.17
- Объем
- 58
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- 2.61%
- 6-месячное изменение
- 4.56%
- Годовое изменение
- 1.39%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%