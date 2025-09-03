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ICAP: Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF

29.13 USD 0.06 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ICAP за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.95, а максимальная — 29.17.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ICAP сегодня?

Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) сегодня оценивается на уровне 29.13. Инструмент торгуется в пределах 28.95 - 29.17, вчерашнее закрытие составило 29.19, а торговый объем достиг 58. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ICAP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF?

Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF в настоящее время оценивается в 29.13. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.39% и USD. Отслеживайте движения ICAP на графике в реальном времени.

Как купить акции ICAP?

Вы можете купить акции Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) по текущей цене 29.13. Ордера обычно размещаются около 29.13 или 29.43, тогда как 58 и 0.28% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ICAP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ICAP?

Инвестирование в Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF предполагает учет годового диапазона 25.56 - 29.44 и текущей цены 29.13. Многие сравнивают 2.61% и 4.56% перед размещением ордеров на 29.13 или 29.43. Изучайте ежедневные изменения цены ICAP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF?

Самая высокая цена Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) за последний год составила 29.44. Акции заметно колебались в пределах 25.56 - 29.44, сравнение с 29.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF?

Самая низкая цена Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) за год составила 25.56. Сравнение с текущими 29.13 и 25.56 - 29.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ICAP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ICAP?

В прошлом Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.19 и 1.39% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.95 29.17
Годовой диапазон
25.56 29.44
Предыдущее закрытие
29.19
Open
29.05
Bid
29.13
Ask
29.43
Low
28.95
High
29.17
Объем
58
Дневное изменение
-0.21%
Месячное изменение
2.61%
6-месячное изменение
4.56%
Годовое изменение
1.39%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%