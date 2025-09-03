ICAP: Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF
今日ICAP汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点29.08和高点29.30进行交易。
关注Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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- H4
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- MN
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常见问题解答
ICAP股票今天的价格是多少？
Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF股票今天的定价为29.30。它在29.08 - 29.30范围内交易，昨天的收盘价为29.13，交易量达到45。ICAP的实时价格图表显示了这些更新。
Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF股票是否支付股息？
Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF目前的价值为29.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.98%和USD。实时查看图表以跟踪ICAP走势。
如何购买ICAP股票？
您可以以29.30的当前价格购买Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF股票。订单通常设置在29.30或29.60附近，而45和0.48%显示市场活动。立即关注ICAP的实时图表更新。
如何投资ICAP股票？
投资Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF需要考虑年度范围25.56 - 29.44和当前价格29.30。许多人在以29.30或29.60下订单之前，会比较3.21%和。实时查看ICAP价格图表，了解每日变化。
Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF的最高价格是29.44。在25.56 - 29.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF的绩效。
Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF股票的最低价格是多少？
Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF（ICAP）的最低价格为25.56。将其与当前的29.30和25.56 - 29.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ICAP股票是什么时候拆分的？
Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.13和1.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.13
- 开盘价
- 29.16
- 卖价
- 29.30
- 买价
- 29.60
- 最低价
- 29.08
- 最高价
- 29.30
- 交易量
- 45
- 日变化
- 0.58%
- 月变化
- 3.21%
- 6个月变化
- 5.17%
- 年变化
- 1.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%