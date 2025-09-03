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ICAP: Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF

29.30 USD 0.17 (0.58%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ICAP汇率已更改0.58%。当日，交易品种以低点29.08和高点29.30进行交易。

关注Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ICAP新闻

常见问题解答

ICAP股票今天的价格是多少？

Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF股票今天的定价为29.30。它在29.08 - 29.30范围内交易，昨天的收盘价为29.13，交易量达到45。ICAP的实时价格图表显示了这些更新。

Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF股票是否支付股息？

Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF目前的价值为29.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.98%和USD。实时查看图表以跟踪ICAP走势。

如何购买ICAP股票？

您可以以29.30的当前价格购买Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF股票。订单通常设置在29.30或29.60附近，而45和0.48%显示市场活动。立即关注ICAP的实时图表更新。

如何投资ICAP股票？

投资Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF需要考虑年度范围25.56 - 29.44和当前价格29.30。许多人在以29.30或29.60下订单之前，会比较3.21%和。实时查看ICAP价格图表，了解每日变化。

Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF的最高价格是29.44。在25.56 - 29.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF的绩效。

Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF股票的最低价格是多少？

Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF（ICAP）的最低价格为25.56。将其与当前的29.30和25.56 - 29.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ICAP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ICAP股票是什么时候拆分的？

Series Portfolios Trust InfraCap Equity Income Fund ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.13和1.98%中可见。

日范围
29.08 29.30
年范围
25.56 29.44
前一天收盘价
29.13
开盘价
29.16
卖价
29.30
买价
29.60
最低价
29.08
最高价
29.30
交易量
45
日变化
0.58%
月变化
3.21%
6个月变化
5.17%
年变化
1.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%