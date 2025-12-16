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IBUY: Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF
Курс IBUY за сегодня изменился на -0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.21, а максимальная — 74.67.
Следите за динамикой Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IBUY сегодня?
Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF (IBUY) сегодня оценивается на уровне 74.36. Инструмент торгуется в пределах 74.21 - 74.67, вчерашнее закрытие составило 74.54, а торговый объем достиг 30. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBUY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF?
Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF в настоящее время оценивается в 74.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.13% и USD. Отслеживайте движения IBUY на графике в реальном времени.
Как купить акции IBUY?
Вы можете купить акции Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF (IBUY) по текущей цене 74.36. Ордера обычно размещаются около 74.36 или 74.66, тогда как 30 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBUY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IBUY?
Инвестирование в Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF предполагает учет годового диапазона 60.23 - 74.67 и текущей цены 74.36. Многие сравнивают 1.46% и 13.72% перед размещением ордеров на 74.36 или 74.66. Изучайте ежедневные изменения цены IBUY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF?
Самая высокая цена Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF (IBUY) за последний год составила 74.67. Акции заметно колебались в пределах 60.23 - 74.67, сравнение с 74.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF?
Самая низкая цена Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF (IBUY) за год составила 60.23. Сравнение с текущими 74.36 и 60.23 - 74.67 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBUY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IBUY?
В прошлом Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 74.54 и 15.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 74.54
- Open
- 74.39
- Bid
- 74.36
- Ask
- 74.66
- Low
- 74.21
- High
- 74.67
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- -0.24%
- Месячное изменение
- 1.46%
- 6-месячное изменение
- 13.72%
- Годовое изменение
- 15.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%