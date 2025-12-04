IBUY: Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF
今日IBUY汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点73.81和高点73.92进行交易。
关注Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IBUY股票今天的价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF股票今天的定价为73.92。它在73.81 - 73.92范围内交易，昨天的收盘价为74.36，交易量达到3。IBUY的实时价格图表显示了这些更新。
Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF股票是否支付股息？
Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF目前的价值为73.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.44%和USD。实时查看图表以跟踪IBUY走势。
如何购买IBUY股票？
您可以以73.92的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF股票。订单通常设置在73.92或74.22附近，而3和0.14%显示市场活动。立即关注IBUY的实时图表更新。
如何投资IBUY股票？
投资Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF需要考虑年度范围60.23 - 74.67和当前价格73.92。许多人在以73.92或74.22下订单之前，会比较0.86%和。实时查看IBUY价格图表，了解每日变化。
Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF的最高价格是74.67。在60.23 - 74.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF的绩效。
Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF股票的最低价格是多少？
Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF（IBUY）的最低价格为60.23。将其与当前的73.92和60.23 - 74.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBUY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBUY股票是什么时候拆分的？
Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.36和14.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 74.36
- 开盘价
- 73.82
- 卖价
- 73.92
- 买价
- 74.22
- 最低价
- 73.81
- 最高价
- 73.92
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.59%
- 月变化
- 0.86%
- 6个月变化
- 13.04%
- 年变化
- 14.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%