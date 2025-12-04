报价部分
货币 / IBUY
回到股票

IBUY: Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF

73.92 USD 0.44 (0.59%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBUY汇率已更改-0.59%。当日，交易品种以低点73.81和高点73.92进行交易。

关注Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBUY新闻

常见问题解答

IBUY股票今天的价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF股票今天的定价为73.92。它在73.81 - 73.92范围内交易，昨天的收盘价为74.36，交易量达到3。IBUY的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF股票是否支付股息？

Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF目前的价值为73.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.44%和USD。实时查看图表以跟踪IBUY走势。

如何购买IBUY股票？

您可以以73.92的当前价格购买Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF股票。订单通常设置在73.92或74.22附近，而3和0.14%显示市场活动。立即关注IBUY的实时图表更新。

如何投资IBUY股票？

投资Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF需要考虑年度范围60.23 - 74.67和当前价格73.92。许多人在以73.92或74.22下订单之前，会比较0.86%和。实时查看IBUY价格图表，了解每日变化。

Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF的最高价格是74.67。在60.23 - 74.67内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF的绩效。

Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF股票的最低价格是多少？

Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF（IBUY）的最低价格为60.23。将其与当前的73.92和60.23 - 74.67进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBUY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBUY股票是什么时候拆分的？

Amplify ETF Trust Amplify Online Retail ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、74.36和14.44%中可见。

日范围
73.81 73.92
年范围
60.23 74.67
前一天收盘价
74.36
开盘价
73.82
卖价
73.92
买价
74.22
最低价
73.81
最高价
73.92
交易量
3
日变化
-0.59%
月变化
0.86%
6个月变化
13.04%
年变化
14.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%