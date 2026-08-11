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IBUF: Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

32.06 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IBUF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.98, а максимальная — 32.07.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IBUF сегодня?

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) сегодня оценивается на уровне 32.06. Инструмент торгуется в пределах 31.98 - 32.07, вчерашнее закрытие составило 32.06, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBUF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly?

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 32.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.07% и USD. Отслеживайте движения IBUF на графике в реальном времени.

Как купить акции IBUF?

Вы можете купить акции Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) по текущей цене 32.06. Ордера обычно размещаются около 32.06 или 32.36, тогда как 20 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBUF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IBUF?

Инвестирование в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 29.09 - 32.07 и текущей цены 32.06. Многие сравнивают 0.82% и 8.06% перед размещением ордеров на 32.06 или 32.36. Изучайте ежедневные изменения цены IBUF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly?

Самая высокая цена Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) за последний год составила 32.07. Акции заметно колебались в пределах 29.09 - 32.07, сравнение с 32.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly?

Самая низкая цена Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) за год составила 29.09. Сравнение с текущими 32.06 и 29.09 - 32.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBUF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IBUF?

В прошлом Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.06 и 8.07% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.98 32.07
Годовой диапазон
29.09 32.07
Предыдущее закрытие
32.06
Open
31.98
Bid
32.06
Ask
32.36
Low
31.98
High
32.07
Объем
20
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.82%
6-месячное изменение
8.06%
Годовое изменение
8.07%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%