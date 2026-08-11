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IBUF: Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
Курс IBUF за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.98, а максимальная — 32.07.
Следите за динамикой Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IBUF сегодня?
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) сегодня оценивается на уровне 32.06. Инструмент торгуется в пределах 31.98 - 32.07, вчерашнее закрытие составило 32.06, а торговый объем достиг 20. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBUF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly?
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 32.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.07% и USD. Отслеживайте движения IBUF на графике в реальном времени.
Как купить акции IBUF?
Вы можете купить акции Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) по текущей цене 32.06. Ордера обычно размещаются около 32.06 или 32.36, тогда как 20 и 0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBUF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IBUF?
Инвестирование в Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 29.09 - 32.07 и текущей цены 32.06. Многие сравнивают 0.82% и 8.06% перед размещением ордеров на 32.06 или 32.36. Изучайте ежедневные изменения цены IBUF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly?
Самая высокая цена Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) за последний год составила 32.07. Акции заметно колебались в пределах 29.09 - 32.07, сравнение с 32.06 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly?
Самая низкая цена Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly (IBUF) за год составила 29.09. Сравнение с текущими 32.06 и 29.09 - 32.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBUF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IBUF?
В прошлом Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.06 и 8.07% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.06
- Open
- 31.98
- Bid
- 32.06
- Ask
- 32.36
- Low
- 31.98
- High
- 32.07
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.82%
- 6-месячное изменение
- 8.06%
- Годовое изменение
- 8.07%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%