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IBUF: Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly

32.07 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBUF汇率已更改0.03%。当日，交易品种以低点31.99和高点32.07进行交易。

关注Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IBUF股票今天的价格是多少？

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly股票今天的定价为32.07。它在31.99 - 32.07范围内交易，昨天的收盘价为32.06，交易量达到83。IBUF的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly股票是否支付股息？

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly目前的价值为32.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.10%和USD。实时查看图表以跟踪IBUF走势。

如何购买IBUF股票？

您可以以32.07的当前价格购买Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly股票。订单通常设置在32.07或32.37附近，而83和0.00%显示市场活动。立即关注IBUF的实时图表更新。

如何投资IBUF股票？

投资Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly需要考虑年度范围29.09 - 32.07和当前价格32.07。许多人在以32.07或32.37下订单之前，会比较0.85%和。实时查看IBUF价格图表，了解每日变化。

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly的最高价格是32.07。在29.09 - 32.07内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly的绩效。

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly股票的最低价格是多少？

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly（IBUF）的最低价格为29.09。将其与当前的32.07和29.09 - 32.07进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBUF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBUF股票是什么时候拆分的？

Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.06和8.10%中可见。

日范围
31.99 32.07
年范围
29.09 32.07
前一天收盘价
32.06
开盘价
32.07
卖价
32.07
买价
32.37
最低价
31.99
最高价
32.07
交易量
83
日变化
0.03%
月变化
0.85%
6个月变化
8.09%
年变化
8.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%