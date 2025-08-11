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IBOT: VanEck Robotics ETF

67.23 USD 0.46 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IBOT за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.23, а максимальная — 67.87.

Следите за динамикой VanEck Robotics ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IBOT сегодня?

VanEck Robotics ETF (IBOT) сегодня оценивается на уровне 67.23. Инструмент торгуется в пределах 67.23 - 67.87, вчерашнее закрытие составило 67.69, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBOT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Robotics ETF?

VanEck Robotics ETF в настоящее время оценивается в 67.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 45.05% и USD. Отслеживайте движения IBOT на графике в реальном времени.

Как купить акции IBOT?

Вы можете купить акции VanEck Robotics ETF (IBOT) по текущей цене 67.23. Ордера обычно размещаются около 67.23 или 67.53, тогда как 29 и -0.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBOT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IBOT?

Инвестирование в VanEck Robotics ETF предполагает учет годового диапазона 46.21 - 69.40 и текущей цены 67.23. Многие сравнивают 4.14% и 13.95% перед размещением ордеров на 67.23 или 67.53. Изучайте ежедневные изменения цены IBOT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Robotics ETF?

Самая высокая цена VanEck Robotics ETF (IBOT) за последний год составила 69.40. Акции заметно колебались в пределах 46.21 - 69.40, сравнение с 67.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Robotics ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Robotics ETF?

Самая низкая цена VanEck Robotics ETF (IBOT) за год составила 46.21. Сравнение с текущими 67.23 и 46.21 - 69.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBOT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IBOT?

В прошлом VanEck Robotics ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.69 и 45.05% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
67.23 67.87
Годовой диапазон
46.21 69.40
Предыдущее закрытие
67.69
Open
67.74
Bid
67.23
Ask
67.53
Low
67.23
High
67.87
Объем
29
Дневное изменение
-0.68%
Месячное изменение
4.14%
6-месячное изменение
13.95%
Годовое изменение
45.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%