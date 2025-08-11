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IBOT: VanEck Robotics ETF
Курс IBOT за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 67.23, а максимальная — 67.87.
Следите за динамикой VanEck Robotics ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IBOT сегодня?
VanEck Robotics ETF (IBOT) сегодня оценивается на уровне 67.23. Инструмент торгуется в пределах 67.23 - 67.87, вчерашнее закрытие составило 67.69, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBOT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Robotics ETF?
VanEck Robotics ETF в настоящее время оценивается в 67.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 45.05% и USD. Отслеживайте движения IBOT на графике в реальном времени.
Как купить акции IBOT?
Вы можете купить акции VanEck Robotics ETF (IBOT) по текущей цене 67.23. Ордера обычно размещаются около 67.23 или 67.53, тогда как 29 и -0.75% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBOT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IBOT?
Инвестирование в VanEck Robotics ETF предполагает учет годового диапазона 46.21 - 69.40 и текущей цены 67.23. Многие сравнивают 4.14% и 13.95% перед размещением ордеров на 67.23 или 67.53. Изучайте ежедневные изменения цены IBOT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Robotics ETF?
Самая высокая цена VanEck Robotics ETF (IBOT) за последний год составила 69.40. Акции заметно колебались в пределах 46.21 - 69.40, сравнение с 67.69 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Robotics ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Robotics ETF?
Самая низкая цена VanEck Robotics ETF (IBOT) за год составила 46.21. Сравнение с текущими 67.23 и 46.21 - 69.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBOT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IBOT?
В прошлом VanEck Robotics ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 67.69 и 45.05% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 67.69
- Open
- 67.74
- Bid
- 67.23
- Ask
- 67.53
- Low
- 67.23
- High
- 67.87
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- 4.14%
- 6-месячное изменение
- 13.95%
- Годовое изменение
- 45.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%