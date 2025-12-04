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IBOT: VanEck Robotics ETF

67.92 USD 0.69 (1.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBOT汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点67.77和高点68.39进行交易。

关注VanEck Robotics ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
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IBOT新闻

常见问题解答

IBOT股票今天的价格是多少？

VanEck Robotics ETF股票今天的定价为67.92。它在67.77 - 68.39范围内交易，昨天的收盘价为67.23，交易量达到22。IBOT的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Robotics ETF股票是否支付股息？

VanEck Robotics ETF目前的价值为67.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.54%和USD。实时查看图表以跟踪IBOT走势。

如何购买IBOT股票？

您可以以67.92的当前价格购买VanEck Robotics ETF股票。订单通常设置在67.92或68.22附近，而22和-0.03%显示市场活动。立即关注IBOT的实时图表更新。

如何投资IBOT股票？

投资VanEck Robotics ETF需要考虑年度范围46.21 - 69.40和当前价格67.92。许多人在以67.92或68.22下订单之前，会比较5.20%和。实时查看IBOT价格图表，了解每日变化。

VanEck Robotics ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck Robotics ETF的最高价格是69.40。在46.21 - 69.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Robotics ETF的绩效。

VanEck Robotics ETF股票的最低价格是多少？

VanEck Robotics ETF（IBOT）的最低价格为46.21。将其与当前的67.92和46.21 - 69.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBOT股票是什么时候拆分的？

VanEck Robotics ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、67.23和46.54%中可见。

日范围
67.77 68.39
年范围
46.21 69.40
前一天收盘价
67.23
开盘价
67.94
卖价
67.92
买价
68.22
最低价
67.77
最高价
68.39
交易量
22
日变化
1.03%
月变化
5.20%
6个月变化
15.12%
年变化
46.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%