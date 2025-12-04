IBOT股票今天的价格是多少？ VanEck Robotics ETF股票今天的定价为67.92。它在67.77 - 68.39范围内交易，昨天的收盘价为67.23，交易量达到22。IBOT的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck Robotics ETF股票是否支付股息？ VanEck Robotics ETF目前的价值为67.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.54%和USD。实时查看图表以跟踪IBOT走势。

如何购买IBOT股票？ 您可以以67.92的当前价格购买VanEck Robotics ETF股票。订单通常设置在67.92或68.22附近，而22和-0.03%显示市场活动。立即关注IBOT的实时图表更新。

如何投资IBOT股票？ 投资VanEck Robotics ETF需要考虑年度范围46.21 - 69.40和当前价格67.92。许多人在以67.92或68.22下订单之前，会比较5.20%和。实时查看IBOT价格图表，了解每日变化。

VanEck Robotics ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，VanEck Robotics ETF的最高价格是69.40。在46.21 - 69.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Robotics ETF的绩效。

VanEck Robotics ETF股票的最低价格是多少？ VanEck Robotics ETF（IBOT）的最低价格为46.21。将其与当前的67.92和46.21 - 69.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。