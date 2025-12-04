IBOT: VanEck Robotics ETF
今日IBOT汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点67.77和高点68.39进行交易。
关注VanEck Robotics ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IBOT股票今天的价格是多少？
VanEck Robotics ETF股票今天的定价为67.92。它在67.77 - 68.39范围内交易，昨天的收盘价为67.23，交易量达到22。IBOT的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck Robotics ETF股票是否支付股息？
VanEck Robotics ETF目前的价值为67.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注46.54%和USD。实时查看图表以跟踪IBOT走势。
如何购买IBOT股票？
您可以以67.92的当前价格购买VanEck Robotics ETF股票。订单通常设置在67.92或68.22附近，而22和-0.03%显示市场活动。立即关注IBOT的实时图表更新。
如何投资IBOT股票？
投资VanEck Robotics ETF需要考虑年度范围46.21 - 69.40和当前价格67.92。许多人在以67.92或68.22下订单之前，会比较5.20%和。实时查看IBOT价格图表，了解每日变化。
VanEck Robotics ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Robotics ETF的最高价格是69.40。在46.21 - 69.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck Robotics ETF的绩效。
VanEck Robotics ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Robotics ETF（IBOT）的最低价格为46.21。将其与当前的67.92和46.21 - 69.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBOT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBOT股票是什么时候拆分的？
VanEck Robotics ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、67.23和46.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 67.23
- 开盘价
- 67.94
- 卖价
- 67.92
- 买价
- 68.22
- 最低价
- 67.77
- 最高价
- 68.39
- 交易量
- 22
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- 5.20%
- 6个月变化
- 15.12%
- 年变化
- 46.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%