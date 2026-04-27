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IBHG: iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

21.94 USD 0.02 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IBHG за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.92, а максимальная — 21.96.

Следите за динамикой iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IBHG сегодня?

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) сегодня оценивается на уровне 21.94. Инструмент торгуется в пределах 21.92 - 21.96, вчерашнее закрытие составило 21.96, а торговый объем достиг 75. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBHG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF?

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF в настоящее время оценивается в 21.94. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.83% и USD. Отслеживайте движения IBHG на графике в реальном времени.

Как купить акции IBHG?

Вы можете купить акции iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) по текущей цене 21.94. Ордера обычно размещаются около 21.94 или 22.24, тогда как 75 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBHG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IBHG?

Инвестирование в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF предполагает учет годового диапазона 21.90 - 22.54 и текущей цены 21.94. Многие сравнивают 0.05% и -0.90% перед размещением ордеров на 21.94 или 22.24. Изучайте ежедневные изменения цены IBHG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF?

Самая высокая цена iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) за последний год составила 22.54. Акции заметно колебались в пределах 21.90 - 22.54, сравнение с 21.96 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF?

Самая низкая цена iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) за год составила 21.90. Сравнение с текущими 21.94 и 21.90 - 22.54 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBHG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IBHG?

В прошлом iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.96 и -1.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.92 21.96
Годовой диапазон
21.90 22.54
Предыдущее закрытие
21.96
Open
21.96
Bid
21.94
Ask
22.24
Low
21.92
High
21.96
Объем
75
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
-0.90%
Годовое изменение
-1.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%