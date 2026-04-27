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IBHG: iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

21.96 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBHG汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点21.94和高点21.98进行交易。

关注iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IBHG新闻

常见问题解答

IBHG股票今天的价格是多少？

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF股票今天的定价为21.96。它在21.94 - 21.98范围内交易，昨天的收盘价为21.94，交易量达到96。IBHG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF目前的价值为21.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.74%和USD。实时查看图表以跟踪IBHG走势。

如何购买IBHG股票？

您可以以21.96的当前价格购买iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF股票。订单通常设置在21.96或22.26附近，而96和-0.05%显示市场活动。立即关注IBHG的实时图表更新。

如何投资IBHG股票？

投资iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF需要考虑年度范围21.90 - 22.54和当前价格21.96。许多人在以21.96或22.26下订单之前，会比较0.14%和。实时查看IBHG价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF的最高价格是22.54。在21.90 - 22.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF的绩效。

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF（IBHG）的最低价格为21.90。将其与当前的21.96和21.90 - 22.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBHG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBHG股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.94和-1.74%中可见。

日范围
21.94 21.98
年范围
21.90 22.54
前一天收盘价
21.94
开盘价
21.97
卖价
21.96
买价
22.26
最低价
21.94
最高价
21.98
交易量
96
日变化
0.09%
月变化
0.14%
6个月变化
-0.81%
年变化
-1.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%