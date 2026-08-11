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IBAT: iShares Energy Storage & Materials ETF
Курс IBAT за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.56, а максимальная — 40.98.
Следите за динамикой iShares Energy Storage & Materials ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IBAT сегодня?
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) сегодня оценивается на уровне 40.58. Инструмент торгуется в пределах 40.56 - 40.98, вчерашнее закрытие составило 40.66, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBAT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Energy Storage & Materials ETF?
iShares Energy Storage & Materials ETF в настоящее время оценивается в 40.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.31% и USD. Отслеживайте движения IBAT на графике в реальном времени.
Как купить акции IBAT?
Вы можете купить акции iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) по текущей цене 40.58. Ордера обычно размещаются около 40.58 или 40.88, тогда как 51 и -0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBAT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IBAT?
Инвестирование в iShares Energy Storage & Materials ETF предполагает учет годового диапазона 31.48 - 48.15 и текущей цены 40.58. Многие сравнивают 6.31% и 15.46% перед размещением ордеров на 40.58 или 40.88. Изучайте ежедневные изменения цены IBAT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Energy Storage & Materials ETF?
Самая высокая цена iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) за последний год составила 48.15. Акции заметно колебались в пределах 31.48 - 48.15, сравнение с 40.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Energy Storage & Materials ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Energy Storage & Materials ETF?
Самая низкая цена iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) за год составила 31.48. Сравнение с текущими 40.58 и 31.48 - 48.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBAT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IBAT?
В прошлом iShares Energy Storage & Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.66 и 18.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 40.66
- Open
- 40.96
- Bid
- 40.58
- Ask
- 40.88
- Low
- 40.56
- High
- 40.98
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- 6.31%
- 6-месячное изменение
- 15.46%
- Годовое изменение
- 18.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%