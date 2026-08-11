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IBAT: iShares Energy Storage & Materials ETF

40.58 USD 0.08 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IBAT за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.56, а максимальная — 40.98.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IBAT сегодня?

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) сегодня оценивается на уровне 40.58. Инструмент торгуется в пределах 40.56 - 40.98, вчерашнее закрытие составило 40.66, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBAT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Energy Storage & Materials ETF?

iShares Energy Storage & Materials ETF в настоящее время оценивается в 40.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.31% и USD. Отслеживайте движения IBAT на графике в реальном времени.

Как купить акции IBAT?

Вы можете купить акции iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) по текущей цене 40.58. Ордера обычно размещаются около 40.58 или 40.88, тогда как 51 и -0.93% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBAT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IBAT?

Инвестирование в iShares Energy Storage & Materials ETF предполагает учет годового диапазона 31.48 - 48.15 и текущей цены 40.58. Многие сравнивают 6.31% и 15.46% перед размещением ордеров на 40.58 или 40.88. Изучайте ежедневные изменения цены IBAT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Energy Storage & Materials ETF?

Самая высокая цена iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) за последний год составила 48.15. Акции заметно колебались в пределах 31.48 - 48.15, сравнение с 40.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Energy Storage & Materials ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Energy Storage & Materials ETF?

Самая низкая цена iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) за год составила 31.48. Сравнение с текущими 40.58 и 31.48 - 48.15 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBAT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IBAT?

В прошлом iShares Energy Storage & Materials ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 40.66 и 18.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
40.56 40.98
Годовой диапазон
31.48 48.15
Предыдущее закрытие
40.66
Open
40.96
Bid
40.58
Ask
40.88
Low
40.56
High
40.98
Объем
51
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
6.31%
6-месячное изменение
15.46%
Годовое изменение
18.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%