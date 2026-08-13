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IBAT: iShares Energy Storage & Materials ETF

40.69 USD 0.11 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IBAT汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点39.08和高点40.92进行交易。

关注iShares Energy Storage & Materials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IBAT股票今天的价格是多少？

iShares Energy Storage & Materials ETF股票今天的定价为40.69。它在39.08 - 40.92范围内交易，昨天的收盘价为40.58，交易量达到32。IBAT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Energy Storage & Materials ETF股票是否支付股息？

iShares Energy Storage & Materials ETF目前的价值为40.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.63%和USD。实时查看图表以跟踪IBAT走势。

如何购买IBAT股票？

您可以以40.69的当前价格购买iShares Energy Storage & Materials ETF股票。订单通常设置在40.69或40.99附近，而32和4.12%显示市场活动。立即关注IBAT的实时图表更新。

如何投资IBAT股票？

投资iShares Energy Storage & Materials ETF需要考虑年度范围31.48 - 48.15和当前价格40.69。许多人在以40.69或40.99下订单之前，会比较6.60%和。实时查看IBAT价格图表，了解每日变化。

iShares Energy Storage & Materials ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Energy Storage & Materials ETF的最高价格是48.15。在31.48 - 48.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Energy Storage & Materials ETF的绩效。

iShares Energy Storage & Materials ETF股票的最低价格是多少？

iShares Energy Storage & Materials ETF（IBAT）的最低价格为31.48。将其与当前的40.69和31.48 - 48.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBAT股票是什么时候拆分的？

iShares Energy Storage & Materials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.58和18.63%中可见。

日范围
39.08 40.92
年范围
31.48 48.15
前一天收盘价
40.58
开盘价
39.08
卖价
40.69
买价
40.99
最低价
39.08
最高价
40.92
交易量
32
日变化
0.27%
月变化
6.60%
6个月变化
15.78%
年变化
18.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%