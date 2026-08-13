IBAT: iShares Energy Storage & Materials ETF
今日IBAT汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点39.08和高点40.92进行交易。
关注iShares Energy Storage & Materials ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IBAT股票今天的价格是多少？
iShares Energy Storage & Materials ETF股票今天的定价为40.69。它在39.08 - 40.92范围内交易，昨天的收盘价为40.58，交易量达到32。IBAT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Energy Storage & Materials ETF股票是否支付股息？
iShares Energy Storage & Materials ETF目前的价值为40.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注18.63%和USD。实时查看图表以跟踪IBAT走势。
如何购买IBAT股票？
您可以以40.69的当前价格购买iShares Energy Storage & Materials ETF股票。订单通常设置在40.69或40.99附近，而32和4.12%显示市场活动。立即关注IBAT的实时图表更新。
如何投资IBAT股票？
投资iShares Energy Storage & Materials ETF需要考虑年度范围31.48 - 48.15和当前价格40.69。许多人在以40.69或40.99下订单之前，会比较6.60%和。实时查看IBAT价格图表，了解每日变化。
iShares Energy Storage & Materials ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Energy Storage & Materials ETF的最高价格是48.15。在31.48 - 48.15内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Energy Storage & Materials ETF的绩效。
iShares Energy Storage & Materials ETF股票的最低价格是多少？
iShares Energy Storage & Materials ETF（IBAT）的最低价格为31.48。将其与当前的40.69和31.48 - 48.15进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBAT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBAT股票是什么时候拆分的？
iShares Energy Storage & Materials ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、40.58和18.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 40.58
- 开盘价
- 39.08
- 卖价
- 40.69
- 买价
- 40.99
- 最低价
- 39.08
- 最高价
- 40.92
- 交易量
- 32
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 6.60%
- 6个月变化
- 15.78%
- 年变化
- 18.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%