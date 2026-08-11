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IAUI: NEOS Gold High Income ETF

51.57 USD 0.32 (0.62%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IAUI за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.00, а максимальная — 51.60.

Следите за динамикой NEOS Gold High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IAUI сегодня?

NEOS Gold High Income ETF (IAUI) сегодня оценивается на уровне 51.57. Инструмент торгуется в пределах 51.00 - 51.60, вчерашнее закрытие составило 51.25, а торговый объем достиг 509. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IAUI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Gold High Income ETF?

NEOS Gold High Income ETF в настоящее время оценивается в 51.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.81% и USD. Отслеживайте движения IAUI на графике в реальном времени.

Как купить акции IAUI?

Вы можете купить акции NEOS Gold High Income ETF (IAUI) по текущей цене 51.57. Ордера обычно размещаются около 51.57 или 51.87, тогда как 509 и 0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IAUI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IAUI?

Инвестирование в NEOS Gold High Income ETF предполагает учет годового диапазона 47.86 - 64.56 и текущей цены 51.57. Многие сравнивают 6.22% и -19.96% перед размещением ордеров на 51.57 или 51.87. Изучайте ежедневные изменения цены IAUI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEOS Gold High Income ETF?

Самая высокая цена NEOS Gold High Income ETF (IAUI) за последний год составила 64.56. Акции заметно колебались в пределах 47.86 - 64.56, сравнение с 51.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Gold High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEOS Gold High Income ETF?

Самая низкая цена NEOS Gold High Income ETF (IAUI) за год составила 47.86. Сравнение с текущими 51.57 и 47.86 - 64.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IAUI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IAUI?

В прошлом NEOS Gold High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.25 и 2.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.00 51.60
Годовой диапазон
47.86 64.56
Предыдущее закрытие
51.25
Open
51.21
Bid
51.57
Ask
51.87
Low
51.00
High
51.60
Объем
509
Дневное изменение
0.62%
Месячное изменение
6.22%
6-месячное изменение
-19.96%
Годовое изменение
2.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%