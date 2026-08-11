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IAUI: NEOS Gold High Income ETF
Курс IAUI за сегодня изменился на 0.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.00, а максимальная — 51.60.
Следите за динамикой NEOS Gold High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IAUI сегодня?
NEOS Gold High Income ETF (IAUI) сегодня оценивается на уровне 51.57. Инструмент торгуется в пределах 51.00 - 51.60, вчерашнее закрытие составило 51.25, а торговый объем достиг 509. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IAUI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Gold High Income ETF?
NEOS Gold High Income ETF в настоящее время оценивается в 51.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.81% и USD. Отслеживайте движения IAUI на графике в реальном времени.
Как купить акции IAUI?
Вы можете купить акции NEOS Gold High Income ETF (IAUI) по текущей цене 51.57. Ордера обычно размещаются около 51.57 или 51.87, тогда как 509 и 0.70% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IAUI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IAUI?
Инвестирование в NEOS Gold High Income ETF предполагает учет годового диапазона 47.86 - 64.56 и текущей цены 51.57. Многие сравнивают 6.22% и -19.96% перед размещением ордеров на 51.57 или 51.87. Изучайте ежедневные изменения цены IAUI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS Gold High Income ETF?
Самая высокая цена NEOS Gold High Income ETF (IAUI) за последний год составила 64.56. Акции заметно колебались в пределах 47.86 - 64.56, сравнение с 51.25 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Gold High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS Gold High Income ETF?
Самая низкая цена NEOS Gold High Income ETF (IAUI) за год составила 47.86. Сравнение с текущими 51.57 и 47.86 - 64.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IAUI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IAUI?
В прошлом NEOS Gold High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.25 и 2.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 51.25
- Open
- 51.21
- Bid
- 51.57
- Ask
- 51.87
- Low
- 51.00
- High
- 51.60
- Объем
- 509
- Дневное изменение
- 0.62%
- Месячное изменение
- 6.22%
- 6-месячное изменение
- -19.96%
- Годовое изменение
- 2.81%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%