IAUI: NEOS Gold High Income ETF
今日IAUI汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点51.39和高点51.68进行交易。
关注NEOS Gold High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IAUI股票今天的价格是多少？
NEOS Gold High Income ETF股票今天的定价为51.50。它在51.39 - 51.68范围内交易，昨天的收盘价为51.57，交易量达到376。IAUI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS Gold High Income ETF股票是否支付股息？
NEOS Gold High Income ETF目前的价值为51.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.67%和USD。实时查看图表以跟踪IAUI走势。
如何购买IAUI股票？
您可以以51.50的当前价格购买NEOS Gold High Income ETF股票。订单通常设置在51.50或51.80附近，而376和-0.25%显示市场活动。立即关注IAUI的实时图表更新。
如何投资IAUI股票？
投资NEOS Gold High Income ETF需要考虑年度范围47.86 - 64.56和当前价格51.50。许多人在以51.50或51.80下订单之前，会比较6.08%和。实时查看IAUI价格图表，了解每日变化。
NEOS Gold High Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS Gold High Income ETF的最高价格是64.56。在47.86 - 64.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Gold High Income ETF的绩效。
NEOS Gold High Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS Gold High Income ETF（IAUI）的最低价格为47.86。将其与当前的51.50和47.86 - 64.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IAUI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IAUI股票是什么时候拆分的？
NEOS Gold High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.57和2.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 51.57
- 开盘价
- 51.63
- 卖价
- 51.50
- 买价
- 51.80
- 最低价
- 51.39
- 最高价
- 51.68
- 交易量
- 376
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 6.08%
- 6个月变化
- -20.07%
- 年变化
- 2.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%