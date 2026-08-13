IAUI股票今天的价格是多少？ NEOS Gold High Income ETF股票今天的定价为51.50。它在51.39 - 51.68范围内交易，昨天的收盘价为51.57，交易量达到376。IAUI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Gold High Income ETF股票是否支付股息？ NEOS Gold High Income ETF目前的价值为51.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.67%和USD。实时查看图表以跟踪IAUI走势。

如何购买IAUI股票？ 您可以以51.50的当前价格购买NEOS Gold High Income ETF股票。订单通常设置在51.50或51.80附近，而376和-0.25%显示市场活动。立即关注IAUI的实时图表更新。

如何投资IAUI股票？ 投资NEOS Gold High Income ETF需要考虑年度范围47.86 - 64.56和当前价格51.50。许多人在以51.50或51.80下订单之前，会比较6.08%和。实时查看IAUI价格图表，了解每日变化。

NEOS Gold High Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NEOS Gold High Income ETF的最高价格是64.56。在47.86 - 64.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Gold High Income ETF的绩效。

NEOS Gold High Income ETF股票的最低价格是多少？ NEOS Gold High Income ETF（IAUI）的最低价格为47.86。将其与当前的51.50和47.86 - 64.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IAUI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。