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IAUI: NEOS Gold High Income ETF

51.50 USD 0.07 (0.14%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IAUI汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点51.39和高点51.68进行交易。

关注NEOS Gold High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

IAUI股票今天的价格是多少？

NEOS Gold High Income ETF股票今天的定价为51.50。它在51.39 - 51.68范围内交易，昨天的收盘价为51.57，交易量达到376。IAUI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Gold High Income ETF股票是否支付股息？

NEOS Gold High Income ETF目前的价值为51.50。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.67%和USD。实时查看图表以跟踪IAUI走势。

如何购买IAUI股票？

您可以以51.50的当前价格购买NEOS Gold High Income ETF股票。订单通常设置在51.50或51.80附近，而376和-0.25%显示市场活动。立即关注IAUI的实时图表更新。

如何投资IAUI股票？

投资NEOS Gold High Income ETF需要考虑年度范围47.86 - 64.56和当前价格51.50。许多人在以51.50或51.80下订单之前，会比较6.08%和。实时查看IAUI价格图表，了解每日变化。

NEOS Gold High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS Gold High Income ETF的最高价格是64.56。在47.86 - 64.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Gold High Income ETF的绩效。

NEOS Gold High Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS Gold High Income ETF（IAUI）的最低价格为47.86。将其与当前的51.50和47.86 - 64.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IAUI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IAUI股票是什么时候拆分的？

NEOS Gold High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.57和2.67%中可见。

日范围
51.39 51.68
年范围
47.86 64.56
前一天收盘价
51.57
开盘价
51.63
卖价
51.50
买价
51.80
最低价
51.39
最高价
51.68
交易量
376
日变化
-0.14%
月变化
6.08%
6个月变化
-20.07%
年变化
2.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%