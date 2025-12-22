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IAPR: Innovator International Developed Power Buffer ETF April

34.02 USD 0.08 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IAPR за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.02, а максимальная — 34.14.

Следите за динамикой Innovator International Developed Power Buffer ETF April. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IAPR сегодня?

Innovator International Developed Power Buffer ETF April (IAPR) сегодня оценивается на уровне 34.02. Инструмент торгуется в пределах 34.02 - 34.14, вчерашнее закрытие составило 34.10, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IAPR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator International Developed Power Buffer ETF April?

Innovator International Developed Power Buffer ETF April в настоящее время оценивается в 34.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.01% и USD. Отслеживайте движения IAPR на графике в реальном времени.

Как купить акции IAPR?

Вы можете купить акции Innovator International Developed Power Buffer ETF April (IAPR) по текущей цене 34.02. Ордера обычно размещаются около 34.02 или 34.32, тогда как 6 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IAPR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IAPR?

Инвестирование в Innovator International Developed Power Buffer ETF April предполагает учет годового диапазона 29.51 - 34.14 и текущей цены 34.02. Многие сравнивают 0.95% и 8.07% перед размещением ордеров на 34.02 или 34.32. Изучайте ежедневные изменения цены IAPR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator International Developed Power Buffer ETF April?

Самая высокая цена Innovator International Developed Power Buffer ETF April (IAPR) за последний год составила 34.14. Акции заметно колебались в пределах 29.51 - 34.14, сравнение с 34.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator International Developed Power Buffer ETF April на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator International Developed Power Buffer ETF April?

Самая низкая цена Innovator International Developed Power Buffer ETF April (IAPR) за год составила 29.51. Сравнение с текущими 34.02 и 29.51 - 34.14 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IAPR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IAPR?

В прошлом Innovator International Developed Power Buffer ETF April проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 34.10 и 15.01% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
34.02 34.14
Годовой диапазон
29.51 34.14
Предыдущее закрытие
34.10
Open
34.03
Bid
34.02
Ask
34.32
Low
34.02
High
34.14
Объем
6
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
0.95%
6-месячное изменение
8.07%
Годовое изменение
15.01%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%