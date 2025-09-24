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IAGG: iShares International Aggregate Bond Fund
Курс IAGG за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.87, а максимальная — 49.96.
Следите за динамикой iShares International Aggregate Bond Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IAGG сегодня?
iShares International Aggregate Bond Fund (IAGG) сегодня оценивается на уровне 49.89. Инструмент торгуется в пределах 49.87 - 49.96, вчерашнее закрытие составило 50.04, а торговый объем достиг 583. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IAGG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Aggregate Bond Fund?
iShares International Aggregate Bond Fund в настоящее время оценивается в 49.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.04% и USD. Отслеживайте движения IAGG на графике в реальном времени.
Как купить акции IAGG?
Вы можете купить акции iShares International Aggregate Bond Fund (IAGG) по текущей цене 49.89. Ордера обычно размещаются около 49.89 или 50.19, тогда как 583 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IAGG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IAGG?
Инвестирование в iShares International Aggregate Bond Fund предполагает учет годового диапазона 49.63 - 51.83 и текущей цены 49.89. Многие сравнивают 0.00% и -1.64% перед размещением ордеров на 49.89 или 50.19. Изучайте ежедневные изменения цены IAGG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares International Aggregate Bond Fund?
Самая высокая цена iShares International Aggregate Bond Fund (IAGG) за последний год составила 51.83. Акции заметно колебались в пределах 49.63 - 51.83, сравнение с 50.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Aggregate Bond Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares International Aggregate Bond Fund?
Самая низкая цена iShares International Aggregate Bond Fund (IAGG) за год составила 49.63. Сравнение с текущими 49.89 и 49.63 - 51.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IAGG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IAGG?
В прошлом iShares International Aggregate Bond Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.04 и -2.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.04
- Open
- 49.95
- Bid
- 49.89
- Ask
- 50.19
- Low
- 49.87
- High
- 49.96
- Объем
- 583
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -1.64%
- Годовое изменение
- -2.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%