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IAGG: iShares International Aggregate Bond Fund

49.89 USD 0.15 (0.30%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс IAGG за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.87, а максимальная — 49.96.

Следите за динамикой iShares International Aggregate Bond Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IAGG сегодня?

iShares International Aggregate Bond Fund (IAGG) сегодня оценивается на уровне 49.89. Инструмент торгуется в пределах 49.87 - 49.96, вчерашнее закрытие составило 50.04, а торговый объем достиг 583. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IAGG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares International Aggregate Bond Fund?

iShares International Aggregate Bond Fund в настоящее время оценивается в 49.89. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.04% и USD. Отслеживайте движения IAGG на графике в реальном времени.

Как купить акции IAGG?

Вы можете купить акции iShares International Aggregate Bond Fund (IAGG) по текущей цене 49.89. Ордера обычно размещаются около 49.89 или 50.19, тогда как 583 и -0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IAGG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IAGG?

Инвестирование в iShares International Aggregate Bond Fund предполагает учет годового диапазона 49.63 - 51.83 и текущей цены 49.89. Многие сравнивают 0.00% и -1.64% перед размещением ордеров на 49.89 или 50.19. Изучайте ежедневные изменения цены IAGG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares International Aggregate Bond Fund?

Самая высокая цена iShares International Aggregate Bond Fund (IAGG) за последний год составила 51.83. Акции заметно колебались в пределах 49.63 - 51.83, сравнение с 50.04 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares International Aggregate Bond Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares International Aggregate Bond Fund?

Самая низкая цена iShares International Aggregate Bond Fund (IAGG) за год составила 49.63. Сравнение с текущими 49.89 и 49.63 - 51.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IAGG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IAGG?

В прошлом iShares International Aggregate Bond Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.04 и -2.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
49.87 49.96
Годовой диапазон
49.63 51.83
Предыдущее закрытие
50.04
Open
49.95
Bid
49.89
Ask
50.19
Low
49.87
High
49.96
Объем
583
Дневное изменение
-0.30%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-1.64%
Годовое изменение
-2.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%