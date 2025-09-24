IAGG: iShares International Aggregate Bond Fund
今日IAGG汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点49.91和高点50.00进行交易。
关注iShares International Aggregate Bond Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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IAGG新闻
常见问题解答
IAGG股票今天的价格是多少？
iShares International Aggregate Bond Fund股票今天的定价为49.91。它在49.91 - 50.00范围内交易，昨天的收盘价为49.89，交易量达到843。IAGG的实时价格图表显示了这些更新。
iShares International Aggregate Bond Fund股票是否支付股息？
iShares International Aggregate Bond Fund目前的价值为49.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.00%和USD。实时查看图表以跟踪IAGG走势。
如何购买IAGG股票？
您可以以49.91的当前价格购买iShares International Aggregate Bond Fund股票。订单通常设置在49.91或50.21附近，而843和-0.04%显示市场活动。立即关注IAGG的实时图表更新。
如何投资IAGG股票？
投资iShares International Aggregate Bond Fund需要考虑年度范围49.63 - 51.83和当前价格49.91。许多人在以49.91或50.21下订单之前，会比较0.04%和。实时查看IAGG价格图表，了解每日变化。
iShares International Aggregate Bond Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares International Aggregate Bond Fund的最高价格是51.83。在49.63 - 51.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares International Aggregate Bond Fund的绩效。
iShares International Aggregate Bond Fund股票的最低价格是多少？
iShares International Aggregate Bond Fund（IAGG）的最低价格为49.63。将其与当前的49.91和49.63 - 51.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IAGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IAGG股票是什么时候拆分的？
iShares International Aggregate Bond Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.89和-2.00%中可见。
- 前一天收盘价
- 49.89
- 开盘价
- 49.93
- 卖价
- 49.91
- 买价
- 50.21
- 最低价
- 49.91
- 最高价
- 50.00
- 交易量
- 843
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -1.60%
- 年变化
- -2.00%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%