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IAGG: iShares International Aggregate Bond Fund

49.91 USD 0.02 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日IAGG汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点49.91和高点50.00进行交易。

关注iShares International Aggregate Bond Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IAGG新闻

常见问题解答

IAGG股票今天的价格是多少？

iShares International Aggregate Bond Fund股票今天的定价为49.91。它在49.91 - 50.00范围内交易，昨天的收盘价为49.89，交易量达到843。IAGG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares International Aggregate Bond Fund股票是否支付股息？

iShares International Aggregate Bond Fund目前的价值为49.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.00%和USD。实时查看图表以跟踪IAGG走势。

如何购买IAGG股票？

您可以以49.91的当前价格购买iShares International Aggregate Bond Fund股票。订单通常设置在49.91或50.21附近，而843和-0.04%显示市场活动。立即关注IAGG的实时图表更新。

如何投资IAGG股票？

投资iShares International Aggregate Bond Fund需要考虑年度范围49.63 - 51.83和当前价格49.91。许多人在以49.91或50.21下订单之前，会比较0.04%和。实时查看IAGG价格图表，了解每日变化。

iShares International Aggregate Bond Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares International Aggregate Bond Fund的最高价格是51.83。在49.63 - 51.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares International Aggregate Bond Fund的绩效。

iShares International Aggregate Bond Fund股票的最低价格是多少？

iShares International Aggregate Bond Fund（IAGG）的最低价格为49.63。将其与当前的49.91和49.63 - 51.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IAGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IAGG股票是什么时候拆分的？

iShares International Aggregate Bond Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、49.89和-2.00%中可见。

日范围
49.91 50.00
年范围
49.63 51.83
前一天收盘价
49.89
开盘价
49.93
卖价
49.91
买价
50.21
最低价
49.91
最高价
50.00
交易量
843
日变化
0.04%
月变化
0.04%
6个月变化
-1.60%
年变化
-2.00%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%