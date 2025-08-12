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IAE: Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac
Курс IAE за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.60, а максимальная — 8.72.
Следите за динамикой Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IAE сегодня?
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac (IAE) сегодня оценивается на уровне 8.64. Инструмент торгуется в пределах 8.60 - 8.72, вчерашнее закрытие составило 8.66, а торговый объем достиг 22. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IAE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac?
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac в настоящее время оценивается в 8.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 20.50% и USD. Отслеживайте движения IAE на графике в реальном времени.
Как купить акции IAE?
Вы можете купить акции Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac (IAE) по текущей цене 8.64. Ордера обычно размещаются около 8.64 или 8.94, тогда как 22 и 0.47% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IAE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IAE?
Инвестирование в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac предполагает учет годового диапазона 7.04 - 9.27 и текущей цены 8.64. Многие сравнивают 1.29% и 8.27% перед размещением ордеров на 8.64 или 8.94. Изучайте ежедневные изменения цены IAE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac?
Самая высокая цена Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac (IAE) за последний год составила 9.27. Акции заметно колебались в пределах 7.04 - 9.27, сравнение с 8.66 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac?
Самая низкая цена Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac (IAE) за год составила 7.04. Сравнение с текущими 8.64 и 7.04 - 9.27 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IAE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IAE?
В прошлом Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.66 и 20.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.66
- Open
- 8.60
- Bid
- 8.64
- Ask
- 8.94
- Low
- 8.60
- High
- 8.72
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 1.29%
- 6-месячное изменение
- 8.27%
- Годовое изменение
- 20.50%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%