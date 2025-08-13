IAE: Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac
今日IAE汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点8.60和高点8.75进行交易。
关注Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
IAE股票今天的价格是多少？
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac股票今天的定价为8.63。它在8.60 - 8.75范围内交易，昨天的收盘价为8.64，交易量达到125。IAE的实时价格图表显示了这些更新。
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac股票是否支付股息？
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac目前的价值为8.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注20.36%和USD。实时查看图表以跟踪IAE走势。
如何购买IAE股票？
您可以以8.63的当前价格购买Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac股票。订单通常设置在8.63或8.93附近，而125和0.35%显示市场活动。立即关注IAE的实时图表更新。
如何投资IAE股票？
投资Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac需要考虑年度范围7.04 - 9.27和当前价格8.63。许多人在以8.63或8.93下订单之前，会比较1.17%和。实时查看IAE价格图表，了解每日变化。
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac的最高价格是9.27。在7.04 - 9.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac的绩效。
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac股票的最低价格是多少？
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac（IAE）的最低价格为7.04。将其与当前的8.63和7.04 - 9.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IAE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IAE股票是什么时候拆分的？
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund ING Asia Pac历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.64和20.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.64
- 开盘价
- 8.60
- 卖价
- 8.63
- 买价
- 8.93
- 最低价
- 8.60
- 最高价
- 8.75
- 交易量
- 125
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 1.17%
- 6个月变化
- 8.15%
- 年变化
- 20.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%